The North Water: il trailer della serie drammatica con Colin Farrell

“The North Water” si presenta con il primo trailer. La serie drama dello sceneggiatore e regista Andrew Haigh vede il protagonista Colin Farrell Colin Farrell abbracciare la sua natura animale. La serie sarà trasmessa su AMC+

The North Water: svelato il primo trailer della serie

AMC+ ha rilasciato il primo trailer di “The North Water”, una nuova serie drammatica con Colin Farrell e con Jack O’Connell e Stephen Graham come co-protagonisti che sembra essere assolutamente incredibile. Sarà una serie limitata in cinque parti ed è basata sull’omonimo romanzo bestseller di Ian McGuire. Ambientato a Hull, in Inghilterra, e sui banchi di ghiaccio dell’Artico alla fine del 1850, il dramma coinvolgente segue Patrick Sumner (O’Connell), un ex chirurgo dell’esercito caduto in disgrazia che si imbarca in una spedizione di balene con un brutale arpione di nome Henry Drax (Farrell).

La trama della serie

Sumner è a bordo come medico della nave, ma presto scopre che i suoi compagni di equipaggio sono feroci quanto gli elementi che devono affrontare nell’Artico. Quando il vero scopo della loro spedizione diventa chiaro, scoppia uno scontro tra i due uomini, che li porta in un viaggio lontano dal terreno solido e ben oltre gli ormeggi sicuri della civiltà.

Lo spettacolo è stato prodotto da See-Saw Films e Rhombus Media ed è stato girato nei mari ghiacciati a nord dell’arcipelago delle Svalbard.

The North Water quando debutterà su AMC+ 15 luglio.

Francesca Reale

09/07/2021