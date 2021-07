The Night House: il trailer del film horror del regista David Bruckner

Il nuovo trailer del film “The Night house” ci riporta sapori del maestro della letteratura horror Stephen King.

The Night House: il trailer di un film inquietante

Searchlight Pictures ha presentato un nuovo trailer per “The Night House” del regista David Bruckner. Un nuovo film horror psicologico presentato per la prima volta al Sundance Film Festival nel gennaio 2020 e che uscirà nei cinema il 20 agosto. La pellicola ha ricevuto in quell’occasione commenti stellari. La stessa Perri Nemiroff di Collider, nella sua recensione, ha descritto un film inquietante che si rifiuta di lasciarti andare anche dopo che i titoli di coda sono usciti: “Sì, The Night House ha una conclusione chiara ma ha anche temi e idee che probabilmente entra nella tua pelle e resta con te“, e ha anche elogiato la performance di Hall come “accattivante senza sforzo“.

La premessa ispirata a Stephen King coinvolge una donna di nome Beth (Rebecca Hall) in lutto per la morte di suo marito. Vive da sola nella casa sul lago che il marito aveva costruito per lei e una minacciosa voce fuori campo crea il terrore da cui Beth è perseguitata. Intanto vede cose come impronte insanguinate e oggetti cerimoniali intorno alla casa labirintica.

Cast e Produzione del film

Potrebbe sembrare molto simile alla recente serie di Apple TV+ “Lisey’s Story”, ma a questo punto della linea temporale culturale, è difficile sfuggire all’influenza di King. Per inciso, gli scrittori Ben Collins e Luke Piotrowski hanno precedentemente collaborato a “Super Dark Times” molto simile a King.

Bruckner ha già mostrato un talento per l’horror nel suo sottovalutato film di Netflix “The Ritual”, con Rafe Spall. Il trailer di “The Night House”, anche se dura solo un minuto, è pieno zeppo di immagini inquietanti e momenti dei personaggi.

“The Night House” vede alla produzione David S. Goyer (The Dark Knight,The Unborn) Tra gli attori troveremo Sarah Goldberg (Barry) ed Evan Jonigkeit (X-Men: Days of Future Past)

La sinossi ufficiale di “The Night House”

Scossa dalla morte inaspettata di suo marito, Beth (Rebecca Hall) viene lasciata sola nella casa sul lago che lui ha costruito per lei. Fa del suo meglio per restare unita, ma poi arrivano i sogni. Visioni inquietanti di una presenza in casa la chiamano, invitando con un fascino spettrale. Contro il parere dei suoi amici, inizia a scavare nelle cose di suo marito, bramando risposte. Quello che trova sono segreti sia strani che terribili e un mistero che è determinata a risolvere.

Francesca Reale

27/07/2021