The New Pope: presentati a Venezia due episodi

In attesa del grande ritorno su Sky di Sorrentino con “The New Pope”, serie tv targata HBO e Canal +, sono stati presentati al Lido due episodi sul futuro del papato in chiave sorrentiniana. Tra i nuovi arrivi c’è il grande John Malkovich nei panni del nuovo pontefice, eletto in seguito alla presunta morte di Pio XIII aka Lenny Belardo interpretato da Jude Law.

Da “The Young Pope” a “The New Pope” una chiesa in grande difficoltà da salvare

C’era grande attesa per i nuovi due episodi presentati da Sorrentino a Venezia come evento speciale. Il regista napoletano ha scelto di mostrare alla stampa e al suo pubblico l’episodio n. 2 e il n. 7, non legati tra di loro, ma il cui effetto è stato comunque notevole. Si riusciva a capire qualcosa dei nuovi sviluppi della trama ma non tanto da bruciarne l’arrivo su Sky.

Eravamo rimasti nel finale di stagione con Belardo al suo discorso in piazza San Pietro conclusosi con un collasso. Ebbene, il nuovo Papa, che aveva messo in difficoltà il potente Cardinale Voiello (Silvio Orlando) è uscito più o meno di scena, caduto in coma.

Voiello vola in Gran Bretagna con la sua corte per convincere il cardinale anglicano Sir John Brannox (John Malkovich) ad accettare gli oneri e gli oneri del Papato, in qualità di uomo forte e carismatico che prenda il posto di Lenny.

Non si può entrare troppo in merito agli avvenimenti della nuova stagione che vive di vita sua. Sorrentino è stato molto bravo nel mostrare solo qualche indizio. Tuttavia, le prime sensazioni sono di un prodotto di grande livello, se possibile superiore a quello precedente. Il nuovo pontefice è esattamente il contrario di quello che avevamo lasciato; è un uomo elegante e fragile come una tazza di pregiata porcellana inglese ma è un maestro nell’arte della mediazione. La sua vita apparentemente perfetta nasconde terribili segreti.

Nuove location per Sorrentino tra le campagne inglesi e una Venezia insolitamente deserta

Per quello che si è potuto capire, ci aspettano molte sorprese, non ultima il ritorno sulla scena di Belardo diventato un vero Santo. Eppure, nonostante questo, non ha perso il suo fascino, al punto che lo vediamo sfilare in un succinto costumino bianco in una spiaggia circondato da splendide ragazze in bikini sulla spiaggia del Lido di Venezia.

Il terrorismo islamico arriverà a toccare la chiesa e probabilmente ci troveremo come nella realtà due Papi molto diversi tra loro. Per il resto, si parla senza troppi giri di parole di omosessualità e pedofilia tra alti prelati e sembrerebbe che Voiello potrebbe perdere potere e dover andare in pensione per poter tornare sulla scena al momento giusto. Detto questo, resta una qualità eccelsa a livello tecnico, tra colonna sonora e fotografia a livelli altissimi. Non resta che aspettare la prossima messa in onda su Sky per saperne di più.

Ivana Faranda

.