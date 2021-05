Il film di fantascienza Netflix di Halle Berry “The Mothership” ha iniziato a riempire il suo cast dopo aver reclutato Omari Hardwick, John Ortiz e Molly Parker per interpretare ruoli secondari nel debutto alla regia dello scrittore nominato all’Oscar per Il ponte delle spie Matt Charman, di cui ha anche scritto il script.

“The Mothership” aggiunge Omari Hardwick, John Ortiz e Molly Parker

Berry è la protagonista dell’ensemble nei panni di Sara Morse, con la storia che riprende un anno dopo che suo marito è misteriosamente scomparso senza lasciare traccia. Dopo aver scoperto un oggetto di origine aliena sotto la sua fattoria rurale, prende i suoi figli e parte per un pericoloso viaggio per trovare il suo coniuge scomparso insieme ad alcune risposte, che potrebbero anche coinvolgere una cospirazione del governo.

Il debutto alla regia della vincitrice dell’Academy Award Bruised sarà presentato in anteprima su Netflix entro la fine dell’anno. Dopo che il servizio di streaming ha acquisito i diritti di distribuzione del dramma MMA. La regista ha recentemente terminato le riprese di Moonfall di Roland Emmerich, che la vede tornare su un territorio familiare al timone di un blockbuster di alto livello e ad alto budget sulla Luna che cade fuori dall’orbita. Quindi è una sorta di progressione logica che abbia combinato la piattaforma e il genere dei suoi ultimi due sforzi con The Mothership.

La fantascienza di Netflix

Non si sa ancora come il trio di nuove aggiunte influenzi la trama, ma è un altro merito Netflix per Hardwick, che è scoppiato in Power della CBS e attualmente può essere visto in Army of the Dead di Zack Snyder nei panni di Vanderohe, un ruolo che lui ” Riprenderò nella serie animata Lost Vegas.

Parker non è estraneo alla fantascienza di Netflix, avendo guidato il cast di Lost in Space sin dal suo inizio, con lo spettacolo che termina la sua corsa con una terza e ultima stagione entro la fine dell’anno. Mentre Ortiz è uno di quegli attori caratteristi affidabili che tendono ad apparire ovunque. È apparso in American Gangster, il quarto e il sesto episodio del franchise di Fast & Furious, Kong: Skull Island, Bumblebee, Mayans MC, The Handmaid’s Tale e altro. Mentre anche lui è fresco di un originale Netflix dopo aver prestato supporto a Messiah, che è stato cancellato l’anno scorso dopo una stagione. Quindi i volti nuovi di The Mothership non mancano di esperienza fantascientifica tra di loro.

Maria Bruna Moliterni

28 ⁄ 05 ⁄ 2021