The Mother è il nuovo action thriller con Jennifer Lopez come protagonista. Il film debutterà ufficialmente il 12 maggio sulla piattaforma streaming Netflix. In occasione della sua imminente uscita, sono finalmente disponibili le prime immagini ed il trailer ufficiale.

Cr. Doane Gregory/Netflix (c)2023

All’interno del film, l’amatissima attrice Jennifer Lopez sarà la protagonista assoluta. In The Mother infatti indosserà i panni di una spietata killer rimasta nascosta per anni nella natura selvaggia. Tornerà quindi dall’Alaska per salvare sua figlia, la figlia che non ha mai smesso di amare, anche se da lontano. Come il titolo suggerisce, questa è soprattutto la storia di una madre, una mamma pronta a tutto per il bene dei propri figli. Solo un genitore che ama davvero il proprio figlio è pronto ad accettare di darlo in adozione. Quando anni dopo sua figlia si troverà in pericolo, il personaggio di Jennifer Lopez farà di tutto per proteggere la ragazza. All’interno del cast troveremo anche: Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci e Gael Garcia Bernal.

Cr. Doane Gregory/Netflix © 2023.

Niki Caro dirigerà il film scritto da Misha Green, Andrea Berloff e Peter Craig, da una storia di Misha Green. La stessa Jennifer Lopez è la produttrice del film insieme a Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina, Roy Lee, Miri Yoon, Marc Evans, Misha Green. Il produttore esecutivo della pellicola è Molly Allen.

“Netflix è uno dei più grandi servizi di intrattenimento del mondo, con 231 milioni di abbonati paganti in oltre 190 paesi che accedono a un ampio e variegato catalogo di serie TV, film e giochi in numerose

lingue. Gli abbonati possono mettere in pausa e riprendere la visione a piacimento, in qualsiasi momento, ovunque, e cambiare piano di abbonamento quando desiderano.“

FOTO

Nell’attesa dell’uscita del film per il 12 maggio 2023 su Netflix, siamo lieti di presentarvi direttamente sul nostro sito il trailer ufficiale ed il poster di questo action thriller.