The Midnight Sky: Netflix pubblica il trailer del film di e con George Clooney

Netflix pubblica il primo trailer del film “The Midnight Sky”, di e con George Clooney in uscita sulla piattaforma a dicembre 2020.

The Midnight Sky: il trailer del film di e con George Clooney

Netflix ha rilasciato il primo trailer del film diretto e interpretato da George Clooney, “The Midnight Sky”, in uscita sulla piattaforma streaming il 23 dicembre 2020. Tratto dal romanzo Good Morning, Midnight di Lily Brooks-Dalton, il film segue un equipaggio della NASA nel 2049 alla scoperta di un pianeta abitabile attorno a Giove. Durante la missione vengono però a conoscenza che la Terra ha subìto una catastrofe globale. George Clooney veste i panni di uno scienziato, uno dei pochi sopravvissuti al disastro, che cerca con ogni mezzo di tenere lontano l’equipaggio da una Terra devastata e ormai inabitabile.

Nel cast del film, che si preannuncia un successo al pari di “Bird Box”, non a caso uscirà su Netflix poco prima di Natale, sono presenti anche Felicity Jones, David Oyelowo, (“The Help”, “L’alba del pianeta della scimmie”, “Interstellar”, “Selma – La strada per la libertà”), Sophie Rundle, (“Peaky Blinders”, “Bodyguard”) Kyle Chandler, (“Super 8”, “Argo”, “The Wolf of Wall Street”, “Manchester by the sea”, “First Man”), insieme a Caoilinn Springall per la prima volta sullo schermo. Felicity Jones interpreta il capo dell’equipaggio della NASA, Sully, che sta portando avanti una gravidanza. Un’idea in realtà dell’ultimo minuto, che Clooney ha deciso di inserire nel film, dopo aver appreso che l’attrice stessa era incinta.

“La prima cosa che abbiamo cercato di fare è stata quella di girare la stessa scena tre volte: una con Felicity, l’altra con una controfigura e un’altra ancora senza nessuna delle due, per poi aggiustare le varie sequenze in fase di montaggio“, ha spiegato Clooney. “Ma alla fine abbiamo pensato che avrebbe reso la storia più interessante, bella e profonda, e con un rischio in più. Quindi perché no, anche Sully è incinta“.

Ecco il trailer

Giorgia Terranova