The Matrix Resurrections: finalmente il trailer del quarto capitolo della saga

“The Matrix Resurrections”, Neo e Trinity di nuovo insieme. È ora di tornare dove tutto è iniziato.

È il momento di liberare la mente, perché è stato rilasciato il primo trailer di Lana Wachowski “The Matrix Resurrections”. Presentato in anteprima al CinemaCon alla fine del mese scorso, il trailer presenta Thomas Anderson (Keanu Reeves) che parla con un terapista, interpretato da Neil Patrick Harris, dicendo “Ho fatto sogni che non erano solo sogni. Sono pazzo?” Il trailer è pieno di omaggi all’originale, tra cui Neo che ferma i proiettili a mezz’aria; uno sguardo al “mondo reale” e Neo che combatte un uomo (Yahya Abdul-Mateen II) che è un personaggio molto simile a Morpheus.

Nella trilogia originale, c’erano menzioni di versioni precedenti di Matrix, e sembra che questo film potrebbe svolgersi in una nuova iterazione di quella che abbiamo visto nei primi tre capitoli. Ad un certo punto del trailer, Anderson incontra una donna (Carrie-Anne Moss) in un bar, e vediamo che alcune connessioni trascendono Matrix. Come suggerisce il nome, sembra che potremmo assistere alla resurrezione di molte delle idee dei film precedenti in una nuova generazione, abbastanza appropriato, considerando che “The Matrix Resurrections” è co-scritto dallo scrittore di “Cloud Atlas” David Mitchell.

Il cast tra conferme e nuovi volti

Come il primo film, questo trailer ha molte allusioni alle storie di “Alice” di Lewis Carroll . Ma con le distorsioni della realtà, apparente fiducia di Anderson in materia di droga, e la grafica trippy che sembra ricordare “A Scanner Darkly” di Richard Linklater, in cui ha recitato Reeves.

“The Matrix Resurrections” vedrà il ritorno di Reeves come Neo, Moss come Trinity, Jada Pinkett Smith come Niobe, Lambert Wilson come Il Merovingio e Daniel Bernhardt come Agent Johnson. Nel nuovo film si sono uniti anche anche: Yahya Abdul-Mateen II, Andrew Caldwell, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Ellen Hollman , Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Christina Ricci, Max Riemelt e Brian J. Smith.

“The Matrix Resurrections” debutterà nei cinema e su HBO Max il 22 dicembre.

Francesca Reale

10/09/2021