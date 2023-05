The Marvels e Guardiani della Galassia: tutti i segreti svelati nel trailer

The Marvels è uno dei film più attesi del MCU, che vedrà il ritorno di Brie Larson nei panni di Carol Danvers e l’esordio sul grande schermo di Monica Rambeau e Kamala Khan. Nel primo trailer del film sono presenti numerosi easter egg, tra cui un dettaglio che collega The Marvels a Guardiani della Galassia.

Il ritorno di Brie Larson e il team-up con Monica Rambeau e Kamala Khan

The Marvels vedrà il ritorno di Brie Larson nei panni di Carol Danvers, che questa volta non sarà da sola ad affrontare una nuova minaccia galattica. Ad aiutarla nell’impresa ci saranno Monica Rambeau, già apparsa in WandaVision, e Kamala Khan, la giovane supereroina nota come Ms. Marvel. I tre personaggi hanno poteri molto diversi, ma il trailer suggerisce che saranno intrecciati in una trama che vedrà il ritorno dei Kree, che reclamano vendetta con una nuova leader e armi familiari.

Il dettaglio nel trailer che collega The Marvels a Guardiani della Galassia

Il trailer di The Marvels mostra che Nick Fury ha stabilito una nuova base operativa con la S.A.B.E.R., una stazione spaziale che coinvolge anche Monica Rambeau. Quest’ultima entra in contatto con un Punto di Salto, ovvero portali per viaggiare nello spazio, che sono già apparsi in Guardiani della Galassia Vol. 2. Sfiorando il portale, al posto di Monica appare Ms. Marvel, mentre la Rambeau precipita su una luna. Inoltre, il villain interpretato da Zawe Ashton sembra impugnare un martello lungo e possente esattamente come quello di Ronan l’accusatore, già apparso in Captain Marvel e in Guardiani della Galassia.

Questi dettagli suggeriscono che The Marvels e Guardiani della Galassia potrebbero essere collegati, sebbene non sia ancora chiaro come. Potrebbe trattarsi di un semplice riferimento o di una vera e propria connessione tra le due storie. In ogni caso, i fan sono entusiasti di scoprire cosa riserverà il futuro del MCU per questi personaggi.