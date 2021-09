The Many Saints of Newark: Michael Gandolfini sulle orme del padre nel prequel de “I Soprano”

“Many Saints of Newark” è l’attesissimo prequel de “I Soprano” che arriverà nelle sale il 1° ottobre e vedrá protagonista il figlio di James Gandolfini.

The Many Saints of Newark: Michael Gandolfini eredita il ruolo del padre

I fan di “I Soprano”non vedono l’ora che arrivi il prossimo film prequel della serie, “The Many Saints of Newark”. Vari sono i motivi di questo entusiasmo non ultimo il fatto che Michael Gandolfini abbia assunto il ruolo di Tony Soprano da suo padre, il compianto, grande James Gandolfini.Interpretando una versione giovane del boss mafioso cresciuto durante le rivolte del 1967 a Newark, nel New Jersey, l’attore entra in un ruolo molto atteso nel film.Gandolfini ha parlato con Empire Magazine del suo lavoro sul film, descrivendolo come una performance carica di curiosità e sensibilità.

Con Many Saints che segna la prima grande apparizione cinematografica del giovane attore, il compito di assumere un ruolo reso famoso da suo padre non è un compito facile per Gandolfini, e lui lo sa, descrivendo la sua accettazione del ruolo come “probabilmente la decisione più difficile“.

Michael Gandolfini: la versione giovane di Tony Soprano

Vestire i panni di un personaggio molto amato è una cosa, ma continuare un’eredità creata da suo padre è tutta un’altra bestia, qualcosa di cui la star era profondamente consapevole durante le riprese:”Sai, non volevo fare pressione su me stesso per uscire da questa sensazione come se fossi cresciuto in termini di sentimenti verso mio padre… volevo solo essere il miglior attore, ritraendo Tony nel modo in cui David voleva, scena per scena“. ha detto il giovane attore.

E in nessun modo Anthony Soprano è un copia e incolla della serie originale, una replica invecchiata e perfettamente abbinata del personaggio che tutti ricordano. Gandolfini descrive la sua versione di Tony Soprano come qualcosa di diverso da suo padre, qualcosa che capovolge il personaggio. Mentre il Soprano originale era forte e aggressivo con una “bella sensibilità”, il giovane Gandolfini descrive la sua versione come “il contrario”: “La sua curiosità e sensibilità vengono prima. Non è un gangster armato di pistola. È un ragazzo che viene ridotto al minimo e tirato dentro”.

“The Many Saints of Newark” è interpretato anche da Vera Farmiga, Jon Bernthal, Alessandro Nivola e Leslie Odom Jr. con una sceneggiatura del creatore originale dei “Soprano” David Chase e Lawrence Konner. Il film debutterà nei cinema di tutto il mondo e su HBO Max il 1° ottobre.

Francesca Reale

07/09/2021