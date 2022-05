Secondo quanto riportato da Collider, Nikolaj Coster-Waldau è entrato nel cast della serie limitata di Apple TV+ “The Last Thing He Told Me“, in cui reciterà accanto a Jennifer Garner.

La scomparsa di Nikolaj Coster-Waldau

Nikolaj Coster-Waldau è stato scelto come protagonista di “The Last Thing He Told Me”, in cui reciterà al fianco di Jennifer Garner. Nel progetto è stata coinvolta anche Angourie Rice mentre Olivia Newman figurerà come regista.

“The Last Thing He Told Me” è tratta dall’omonimo romanzo di Laura Dave, che ha adattato e co-creato insieme a Josh Singer (“Spotlight”). Hannah (Garner) vive con la sua figliastra sedicenne (Rice) dopo che un evento sconosciuto ha portato alla partenza inspiegabile del marito, Owen (Coster-Waldau). La donna cerca risposte sul perché il marito sia andato via e in quale luogo sia diretto.

Dal romanzo alla serie

Il romanzo è stato per cinque settimane non consecutive al primo posto nell’elenco dei best seller del New York Times. Hello Sunshine di Reese Witherspoon ha acquistato i diritti del libro e produrrà insieme a 20th Television. Jennifer Garner non solo recita nella serie, ma sarà anche produttore esecutivo. Sarà affiancata da Witherspoon di Hello Sunshine e Lauren Neustadter, Dave e Singer. Newman sarà il co-produttore esecutivo.

Tra gli ultimi lavori di Nicolaj Coster-Waldau ricordiamo “Against the Ice“, attualmente disponibile su Netlix. L’attore ha anche co-sceneggiato e prodotto sotto il suo marchio Il Kippers. Il film, basato su una storia vera, è incentrato su due uomini danesi che si perdono durante una spedizione in Groenlandia nel 1909. L’attore è stato anche produttore esecutivo del documentario d’animazione danese di successo, “Flee”. che ha ottenuto tre nomination alla cerimonia degli Academy Awards di quest’anno.

Al momento non esiste una data di uscita per “The Last Thing He Told Me” di Apple TV+ .

Roberta Rosella

05/05/2022