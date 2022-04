The Last Rave: serata evento al Cinema Troisi di Roma

“The Last Rave”, il documentario di Alessandro Ruggeri, sarà presentato in una serata evento al Cinema Troisi di Roma domani 15 aprile alle 21.00.

The Last Rave: Alessandro Ruggeri restituisce la storia dei rave party in Italia, Germania e Francia

Sarà proiettato venerdì 15 aprile alle ore 21.00 al Cinema Troisi “The Last Rave – A Free Party Story”, opera prima di Alessandro Ruggeri. Il regista ha girato negli ultimi tre anni tra i rave party in Italia, Germania e Francia. La scena dei “free party” e della musica tecno arriva da lontano e più precisamente dal Regno Unito nei primi anni ’90. Purtroppo, negli ultimi tempi, un fenomeno che nasce come una manifestazione di libertà e creatività per le nuove e vecchie generazioni è diventato per i media qualcosa da distruggere e demonizzare. Si tratta di una forma di cultura alternativa che ha una notevole importanza sia a livello sociologico sia artistico.

Tanti musicisti sono nati proprio in questi eventi free, che purtroppo, ora sono stati risucchiati dalle logiche di mercato.

Un omaggio a un movimento sociale nato troppo demonizzato

Come detto dallo stesso regista Alessandro Ruggeri: “La decisione di realizzare un documentario sul movimento dei free parties europei nasce dall’esigenza di restituire dignità e bellezza a un fenomeno che è sempre stato ripreso dalle cronache nelle sue immagini più scabrose e sensazionalistiche, senza indagare le reali cause ed effetti di questo controverso fenomeno socio-culturale. Anni di ricerche esplorando i luoghi fatiscenti e spogli che riprendono vita per una notte, inediti archivi privati in VHS e MINI-DV, fotografie, animazioni grafiche, costituiscono solo una parte del materiale. Le interviste a personaggi chiave del movimento europeo restituiscono la cronologia degli eventi che hanno portato al consolidamento e alla successiva diluizione delle particolari caratteristiche di un fenomeno fatto di nomadismo, orizzontalità e condivisione di spazi e risorse; qualcosa di estremamente contemporaneo ma che allo stesso tempo ha solide basi culturali che provengono da molto lontano”.

Il film è prodotto dalla Zarastro Film di Alessandro Scarcella e Andrea Pirri Ardizzone e dopo il Troisi di Roma proseguirà il suo tour promozionale in Italia.

Ivana Faranda