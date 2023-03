The Last of Us, la serie targata HBO sarà presto disponibile in 4K Ultra HD™, Blu-ray™ e DVD

The Last of Us, la serie di successo targata HBO ispirata all’omonimo videogioco, arriverà prossimamente in 4K Ultra HD, Blu-Ray e DVD per Warner Bros. Home Entertainment. La serie basata sulla storia del videogioco di successo, ha registrato il secondo più grande debutto per quanto riguarda le produzioni HBO, seconda solamente a House of the Dragon.

La serie di The Last of Us ha infatti ottenuto una crescita di audience costante nel corso della sua messa in onda, con un aumento del 75% di share nel suo finale di stagione, pubblicato per la prima volta in tutto il mondo il 12 marzo 2023. In attesa della seconda stagione già rinnovata, gli appassionati della serie potranno acquistare la loro copia della popolare prima stagione. Sarà infatti disponibile a partire da domani in preorder sui maggiori siti di e-commerce. Ad accompagnare i 9 episodi della prima stagione ci saranno quasi tre ore di contenuti inediti speciali, incluse tre nuovissime e imperdibili featurette.

Questa la sinossi della prima stagione:

“La storia di The Last of Us si svolge 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire di nascosto Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante attraverso gli Stati Uniti nel quale i due dovranno dipendere

l’uno dall’altra per sopravvivere.“

Tra i contenuti speciali tre esclusive featurette per 4K, Blu-Ray E DVD:

-The Last of Us: Stranger Than Fiction: Il cast della serie ed i filmmaker si confrontano con esperti di sopravvivenza, microbiologia e parassitologia per un approfondimento agghiacciante sulla realtà del

fungo parassita e della successiva apocalisse presentata in The Last of Us.

-Controllers Down: Adapting The Last of Us: Segui il viaggio di The Last of Us dalla console allo schermo, mentre il cast e i filmmaker ci accompagnano nel processo di espansione del mondo dando

nuova vita agli amati personaggi del gioco.

-From Levels to Live Action: Scopri come la serie TV The Last of Us ha incorporato e ampliato i momenti di gioco preferiti dai fan.

Per quanto riguarda i prezzi si partirà da 29,99 € per il DVD, 39,99 € per il Blu-Ray, 49,99 € per la versione 4K Ultra HD ed infine 59,99€ per lo Steelbook 4K Ultra HD.