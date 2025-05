The Last of Us: Il finale sorprendente della puntata 5 e il ritorno di Joel

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La seconda stagione di “The Last of Us” continua a sorprendere i fan con colpi di scena inaspettati e momenti emotivi. Gli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann hanno recentemente discusso del finale dell’episodio 5, rivelando dettagli interessanti sulla trama e sul significato di alcune scelte narrative. Questo articolo esplora le dinamiche di questo episodio, il ritorno di un personaggio chiave e le emozioni che ne derivano.

Il colpo di scena finale dell’episodio 5

Nell’episodio 5 della seconda stagione, intitolato “2×05”, la tensione raggiunge il culmine quando Ellie si trova a torturare Nora per ottenere informazioni su Abby. Questo momento drammatico viene interrotto da un improvviso stacco a nero, che lascia gli spettatori in sospeso. Subito dopo, la narrazione fa un salto temporale, riportando il pubblico indietro nel tempo con un flashback che mostra il ritorno di Pedro Pascal nel ruolo di Joel. Questo passaggio temporale non solo serve a creare un contrasto emotivo, ma offre anche uno sguardo più profondo nel legame tra Ellie e Joel, che è al centro della trama.

La scelta narrativa del flashback

Craig Mazin e Neil Druckmann, insieme al regista Stephen Williams, hanno spiegato le motivazioni dietro l’inserimento di questa scena di flashback, apparentemente scollegata dal resto dell’episodio. Williams ha sottolineato che “la perdita, il dolore e le cose non dette tra Ellie e Joel sono il metronomo motivante dietro tutti i battiti narrativi della serie”. Questa affermazione evidenzia come il rapporto tra i due personaggi influenzi profondamente la trama e le scelte di Ellie. La decisione di concludere l’episodio con un ricordo di Joel, dopo una scena così intensa e oscura, è stata vista come un modo per bilanciare le emozioni e fornire una pausa riflessiva per il pubblico.

Aspettative per il prossimo episodio

Con l’episodio 5 che si chiude su una nota così intensa e nostalgica, le aspettative per il sesto episodio sono alle stelle. Il trailer di “The Last of Us 2×06” suggerisce che la prossima puntata sarà interamente dedicata al flashback mostrato alla fine del quinto episodio. Questo approccio narrativo potrebbe approfondire ulteriormente la storia di Ellie e Joel, esplorando le loro esperienze passate e il modo in cui queste influenzano le loro azioni nel presente. I fan sono ansiosi di scoprire come queste dinamiche si svilupperanno e quali nuove rivelazioni emergeranno.

La serie continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico, grazie a una scrittura avvincente e a interpretazioni di alto livello. Con ogni episodio, “The Last of Us” riesce a fondere elementi di azione e dramma, creando un’esperienza visiva che lascia il segno.

