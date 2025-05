The Last of Us: calo di popolarità per la seconda stagione, ma resta leader nello streaming

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie “The Last of Us”, trasmessa su Sky e disponibile in streaming su NOW, ha registrato un significativo calo di popolarità nella sua seconda stagione, secondo i dati forniti da JustWatch. Nonostante questa flessione, la serie continua a mantenere una posizione di rilievo nelle classifiche italiane di streaming. Con l’attesa per la terza stagione, l’attenzione rimane alta, mentre gli appassionati si interrogano sul futuro della serie.

Un calo di popolarità significativo

Dopo il successo travolgente della prima stagione, i dati indicano un notevole calo di interesse per il finale della seconda stagione di “The Last of Us”, che ha visto una diminuzione del 51,33% rispetto al finale della stagione precedente. Questo calo è ancor più evidente se si confrontano il primo e l’ultimo episodio della nuova annata, con una riduzione del 48,94%. Questi numeri sono stati resi noti da JustWatch, una piattaforma di riferimento nel monitoraggio delle abitudini di visione di oltre 60 milioni di utenti in tutto il mondo.

Il dato si riferisce all’interesse generato nelle 24 ore successive alla messa in onda degli episodi, considerando vari parametri come ricerche, “like”, aggiunte alle liste di visione e altre interazioni. Il pubblico italiano sembra aver mostrato un atteggiamento più cauto rispetto alla serie, segnalando un cambiamento nel coinvolgimento rispetto ai momenti di maggiore entusiasmo della prima stagione.

La posizione di The Last of Us nelle classifiche italiane

Nonostante il calo di popolarità, “The Last of Us” continua a dominare le classifiche di JustWatch, mantenendo il primo posto nelle classifiche giornaliere, settimanali e mensili delle serie TV più viste in Italia. Questo fenomeno, sebbene meno virale rispetto al passato, dimostra che la serie ha ancora un ampio seguito e una base di fan fedele. Il calo di interesse potrebbe essere attribuito a una mancanza di novità e pathos che avevano caratterizzato il debutto della prima stagione, ma il pubblico rimane comunque affezionato ai personaggi e alla trama.

Aspettative per la terza stagione

Con l’arrivo della terza stagione, gli appassionati sperano in un cambiamento di prospettiva, in particolare riguardo al controverso personaggio di Abby. Questo potrebbe rappresentare un’opportunità per la serie di riconquistare l’interesse del pubblico e rilanciare la propria popolarità. “The Last of Us” ha dimostrato di saper affrontare le sfide, proprio come i suoi protagonisti, e potrebbe trovare nuove modalità per attrarre gli spettatori, anche in un panorama di streaming sempre più competitivo.

In attesa di ulteriori sviluppi, il futuro di “The Last of Us” rimane sotto i riflettori, con la speranza che la serie possa risollevarsi e continuare a intrattenere il suo pubblico con storie avvincenti e personaggi indimenticabili.

