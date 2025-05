The Last of Us 3: La Storia di Abby e il Futuro di Ellie Nella Nuova Stagione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie di HBO “The Last of Us” continua a suscitare grande interesse tra i fan, soprattutto in vista della terza stagione. Recenti dichiarazioni degli autori Neil Druckmann e Craig Mazin hanno confermato che il prossimo capitolo racconterà la storia di Abby, approfondendo gli eventi che si sono svolti durante i tre giorni di Ellie e Dina a Seattle, fino al momento cruciale della ‘scena del cinema’. Questa scelta narrativa potrebbe segnare un cambiamento significativo per i personaggi principali, in particolare per Ellie.

La Narrazione di Abby: Un Focus Inedito

La decisione di centrare la trama su Abby rappresenta un approccio audace e originale per la serie. In “The Last of Us 2“, gli autori hanno già sorpreso il pubblico con scelte narrative inaspettate, come la riduzione del ruolo di Ellie, interpretata da Bella Ramsey. La nuova stagione promette di esplorare in profondità il passato di Abby, rivelando dettagli cruciali che potrebbero influenzare la comprensione del suo personaggio e delle sue motivazioni. Questo spostamento di attenzione potrebbe anche portare a una rivalutazione delle dinamiche tra i personaggi, offrendo una prospettiva fresca e complessa sulla storia.

Il Ruolo di Ellie: Meno Spazio Sullo Schermo

Bella Ramsey, l’attrice che interpreta Ellie, ha recentemente parlato della sua aspettativa riguardo al suo ruolo nella terza stagione. In un’intervista con Variety, ha dichiarato: “Non ho visto nessuna sceneggiatura ancora, ma sì, mi aspetto un ruolo ridotto. Penso che ci sarò, ma non in grandissima parte.” Questa affermazione ha suscitato interrogativi tra i fan, che si chiedono come la presenza di Ellie influenzerà la narrazione complessiva. Sebbene Ramsey non possa rivelare dettagli specifici, la sua dichiarazione suggerisce che il focus sarà maggiormente su Abby e sulle sue esperienze.

Le Parole di Craig Mazin: Un Futuro Incerto Ma Promettente

Craig Mazin, co-creatore della serie, ha aggiunto ulteriori dettagli riguardo al futuro dei personaggi. Ha affermato: “Tutto quello che posso dire è che non abbiamo visto l’ultima volta di Kaitlyn Dever e non abbiamo visto l’ultima volta di Bella Ramsey, e non abbiamo visto l’ultima volta di Isabela Merced e non abbiamo visto l’ultima volta di molte persone che sono attualmente morte nella storia.” Queste parole suggeriscono che, nonostante la riduzione del ruolo di Ellie, la sua presenza e quella di altri personaggi potrebbero continuare a influenzare la trama in modi inaspettati. La serie sembra pronta a mantenere un legame con il passato, anche se i personaggi non saranno fisicamente presenti sullo schermo.

Aspettative E Teorie Per The Last of Us 3

Con l’uscita di “The Last of Us 3“, i fan sono in attesa di scoprire come gli eventi si svilupperanno. Le anticipazioni suggeriscono che la narrazione si concentrerà su temi di vendetta, perdono e le conseguenze delle scelte fatte dai personaggi. La storia di Abby potrebbe rivelare nuove sfaccettature della sua personalità e delle sue relazioni, mentre il percorso di Ellie potrebbe essere influenzato da eventi passati e dalle sue interazioni con Abby. I fan sono invitati a rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e a esplorare le connessioni tra il videogioco e la serie, per comprendere appieno le direzioni che la trama potrebbe prendere.

