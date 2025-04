The Last of Us 2×04: Data di uscita e modalità di visione per il nuovo episodio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie “The Last of Us” continua a catturare l’attenzione del pubblico, specialmente dopo gli eventi drammatici del terzo episodio, dove i fan hanno avuto modo di elaborare la perdita di Joel. Questo capitolo, che si inserisce nel contesto di un mondo post-apocalittico, ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso, in attesa della vendetta che si profila all’orizzonte. Con l’arrivo del quarto episodio, le domande su quando e come poterlo vedere si fanno sempre più pressanti.

Data di uscita del quarto episodio

La programmazione di “The Last of Us” segue un ritmo settimanale, tipico delle produzioni HBO. Negli Stati Uniti, i nuovi episodi vengono trasmessi ogni domenica, creando un appuntamento fisso per gli appassionati. Per quanto riguarda l’Italia, il quarto episodio, intitolato “The Last of Us 2×04”, andrà in onda il 5 maggio 2025, alle ore 21:15, sul canale Sky Atlantic. A causa del fuso orario, gli spettatori italiani dovranno attendere fino a lunedì per vedere il nuovo capitolo, ma l’attesa sarà sicuramente ripagata da una trama avvincente.

Modalità di visione

Per chi non potesse seguire la diretta, ci sono diverse opzioni disponibili. Il quarto episodio sarà accessibile anche su Sky On Demand, permettendo agli abbonati di guardarlo in qualsiasi momento dopo la sua messa in onda. Inoltre, la piattaforma NOW offre la possibilità di streaming, consentendo di visualizzare l’episodio senza vincoli di orario. Questo approccio flessibile è ideale per chi ha impegni o preferisce guardare la serie in un momento più comodo.

Trailer e anticipazioni

Come consuetudine per le produzioni HBO, il trailer ufficiale di “The Last of Us 2×04” è stato rilasciato subito dopo la conclusione del terzo episodio. Questo breve video offre uno sguardo intrigante su ciò che gli spettatori possono aspettarsi, alimentando le speculazioni e l’eccitazione attorno alla trama. I fan possono già iniziare a formulare teorie su come si svilupperanno le dinamiche tra Ellie e Dina, e quali sfide affronteranno nel loro cammino.

Con la serie che continua a guadagnare consensi e a mantenere alta l’attenzione, il quarto episodio promette di essere un altro capitolo emozionante in questa avventura avvincente. Gli appassionati non dovranno perdere l’occasione di seguire le vicende di questi personaggi complessi e il loro viaggio in un mondo in cui la vendetta e la sopravvivenza si intrecciano in modi inaspettati.

