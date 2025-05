The Last of Us 2: Episodio 5, un’analisi delle scelte narrative e delle differenze con il videogioco

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’episodio 5 di “The Last of Us 2”, intitolato “Accogli il suo amore”, segna un momento cruciale nella serie HBO, avvicinandosi al finale di stagione. Questo episodio, pur mantenendo alcuni elementi del videogioco originale, presenta significative differenze che meritano un’analisi approfondita. La puntata, della durata di 43 minuti, è la più breve della stagione e solleva interrogativi sulle scelte narrative e sull’adattamento del materiale di partenza.

La brevità dell’episodio e le sfide dell’adattamento

Con una durata di 43 minuti, l’episodio 5 si distingue per essere il più conciso della serie fino a questo punto. Questa scelta solleva interrogativi sulla necessità di comprimere così tanto contenuto in un tempo limitato. La serie si basa su un videogioco ricco di eventi e dettagli, e la decisione di adattare una storia così complessa in sole sette puntate sembra mettere a dura prova la coerenza narrativa. È evidente che ogni adattamento richiede delle modifiche, ma la mancanza di un percorso narrativo fluido e coerente in questo episodio è palpabile. I personaggi, in particolare Ellie, sembrano muoversi da un evento all’altro senza una motivazione chiara, il che può risultare frustrante per gli spettatori.

L’introduzione delle spore e il cambiamento nella diffusione dell’infezione

Un elemento chiave di questo episodio è l’introduzione delle spore come modalità di contagio. Nel prologo, la sergente Elise Park racconta come le modalità di diffusione dell’infezione da Cordyceps siano cambiate, permettendo la contaminazione attraverso le spore respirate. Questo aspetto, già presente nel videogioco, era stato omesso nella prima stagione della serie, probabilmente per evitare di richiamare alla mente esperienze recenti legate alla pandemia di Covid-19. Tuttavia, la decisione di reintrodurre le spore in questo episodio solleva interrogativi sulla loro implementazione futura nella narrazione. La scelta di includere questo elemento, sebbene intelligente, deve essere gestita con attenzione per mantenere la coerenza con il materiale originale.

Differenze significative nella narrazione e nei personaggi

Un’altra differenza notevole riguarda l’esplorazione di Seattle e l’interazione tra i personaggi. Nel videogioco, Ellie affronta i Serafiti da sola, mentre nella serie è accompagnata da Dina e Jesse. Questa modifica cambia la dinamica della storia e il modo in cui i personaggi affrontano le sfide. La presenza di Jesse come salvatore in un momento critico sembra forzata e priva di profondità, poiché nel gioco Ellie affronta gli stalker in modo più solitario e strategico. Inoltre, il comportamento degli stalker nella serie è più aggressivo rispetto al videogioco, dove la furtività era un elemento chiave. Queste scelte narrative possono influenzare la percezione del pubblico riguardo all’evoluzione dei personaggi e alla loro crescita.

La scena tra Ellie e Nora: un confronto tra media

La scena che coinvolge Ellie e Nora presenta un altro esempio di come le differenze tra il videogioco e la serie possano influenzare la narrazione. Nel videogioco, l’incontro con Nora è carico di tensione e il giocatore è costretto a prendere decisioni morali difficili. Nella serie, la scena è meno cruenta, ma mantiene intatto il dilemma morale. La recitazione di Bella Ramsey e Tati Gabrielle riesce a trasmettere la complessità emotiva del momento, anche senza l’interattività del videogioco. Tuttavia, l’assenza di alcune battute chiave, come quella in cui Nora afferma che Ellie è destinata a morire, riduce l’impatto emotivo della scena.

La questione dell’eroismo e della moralità

Un tema centrale in “The Last of Us 2” è la questione dell’eroismo e della moralità. La serie invita gli spettatori a riflettere su chi siano realmente i protagonisti, Joel ed Ellie, e se possano essere considerati eroi. La narrazione complessa e le scelte morali difficili rendono difficile etichettare i personaggi come buoni o cattivi. Anche senza l’elemento interattivo del videogioco, la serie riesce a sollevare interrogativi profondi sulla natura umana e sulle conseguenze delle azioni dei personaggi. La rappresentazione di Ellie, che si allontana da un’immagine di eroina per abbracciare una realtà più sfumata, è uno degli aspetti più affascinanti di questo adattamento.

L’episodio 5 di “The Last of Us 2” offre spunti di riflessione sulle scelte narrative e sull’adattamento del materiale originale, evidenziando le sfide e le opportunità di tradurre una storia complessa da un videogioco a una serie televisiva.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!