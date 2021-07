The Last Duel: il primo trailer del film epico di Ridley Scott

Il film è basato sulla vera storia dell’ultimo duello autorizzato della Francia. Nel film troveremo Jodie Comer, Adam Driver, e Matt Damon.

The Last Duel: trama e trailer del film del regista Ridley Scott

20th Century Studios ha rilasciato il primo trailer di “The Last Duel”, del regista Ridley Scott e vede protagonisti Jodie Comer, Adam Driver e Matt Damon in una storia di tradimento e vendetta ambientata sullo sfondo della Francia del XIV secolo. Il film esce nelle sale americane il 15 ottobre ed è basato sulla vera storia dell’ultimo duello autorizzato della Francia.

Il film segue la storia di Jean de Carrouges e Jacques Le Gris, due amici che alla fine diventano acerrimi rivali dopo che la moglie di Carrouges, Marguerite, viene attaccata da Le Gris; quando accusa Le Gris in pubblico, Carrouges si fa avanti per difendere l’onore della moglie contro l’amico attraverso un processo per duello, una lotta che si risolverà solo con la morte.

Cast e produzione del film

Damon interpreta Jean de Carrouges, con Driver nel ruolo di Jacques Le Gris e Comer nei panni di Marguerite de Carrouges. In “The Last Duel” ci sarà anche da Ben Affleck nei panni del conte Pierre d’Alençon. La sceneggiatura del film è di Nicole Holofcener & Affleck & Damon, ed è basata sul libro “The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat in Medieval France” di Eric Jager. Il film è prodotto da Scott, Kevin J. Walsh, Jennifer Fox, Holofcener, Damon e Affleck con Kevin Halloran, Drew Vinton e Madison Ainley come produttori esecutivi.

In una dichiarazione Holofcener, Affleck e Damon hanno dichiarato: “Questo film è uno sforzo per raccontare la storia di una donna eroica della storia di cui la maggior parte delle persone non ha sentito parlare. Abbiamo ammirato il suo coraggio e la sua risoluta determinazione e sentivamo che la sua storia doveva essere raccontata. Abbiamo scoperto che tanti aspetti del patriarcato formale e codificato dell’Europa occidentale del XIV secolo sono ancora presenti in modi vestigiali nella società di oggi. Raccontiamo la storia dai diversi punti di vista dei personaggi per concludere che le persone vivono lo stesso evento ma con resoconti diversi, alla fine però può esserci solo una verità”.

L’uscita di “The Last Duel” è attualmente prevista per il 15 ottobre nei cinema americani.

Francesca Reale

21/07/2021