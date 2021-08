The King’s Man – Le Origini: il trailer del prequel con protagonista Ralph Fiennes

“The King’s Man” è il nuovo film della serie Kingsman che si presenta finalmente con un trailer. Arriverà nei cinema a dicembre.

The King’s Man: il trailer ufficiale e le origini della serie

I 20th Century Studios hanno rilasciato il trailer e un nuovo poster per “The King’s Man” , il terzo capitolo della serie di film Kingsman. Il nuovo film funge da prequel di “Kingsman: The Secret Service” e “Kingsman: The Golden Circle” ed è ambientato nei primi anni del 1900. Questa volta però non c’è Colin Firth che scatena il caos, almeno non ufficialmente.

Ci sarà invece Ralph Fiennes nei panni di Orlando Oxford, un duca che fa parte di un’agenzia di intelligence segreta e indipendente che agisce per fermare le minacce internazionali prima che il governo britannico entri in azione. Negli episodi precedenti, Taron Egerton interpreta un debuttante che è stato presentato all’agenzia. Ora, il nuovo ragazzo è interpretato da Harris Dickinson.

Nel nuovo film scopriremo le origini dell’agenzia “Kingsman”, quando una raccolta dei peggiori tiranni e menti criminali della storia si riunisce per pianificare una guerra per spazzare via milioni di persone e il Duca di Oxford deve correre contro il tempo per fermarli. Nel cast ci saranno anche Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Daniel Brühl, Djimon Hounsou e Charles Dance

Lo stile del regista Matthew Vaughn

Il nuovo trailer conferma che possiamo aspettarci ancora una volta lo stile da commedia d’azione caratteristico del regista Matthew Vaughn, che mescola una forte violenza con un umorismo inaspettato. In “The King’s Man” vedremo combattimenti stravaganti, colpi di spade, teste che rotolano, aerei che cadono a pezzi durante il volo e divoratori di torte.

La serie di film “Kingsman” è basata sui fumetti di “The Secret Service” di Mark Millar e Dave Gibbons . Il primo film, uscito nel 2014, è diventato un successo a sorpresa dopo che il pubblico ha risposto bene alle sue sequenze d’azione, così come ai divertenti e megalomani cattivi e ai cameo inaspettati di celebrità, tra cui Sir Elton John in “The Golden Circle”.

Come tanti film anche “The King’s Man” ha posticipato la sua anteprima a causa della pandemia di COVID. Il Blockbuster uscirà nelle sale il 22 dicembre.

Francesca Reale

27/08/2021