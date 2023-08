“The Killer” è il nuovo film targato Netflix di David Fincher

The Killer è il nuovo film di genere thriller-psicologico di David Fincher. Il protagonista di questa nuova opera sarà Michael Fassbender. Si tratta di uno dei film più attesi della prossima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Vedremo dunque il ritorno dell’ingegnoso Fincher, che potrà nuovamente immergersi nel suo genere preferito, raccontare storie crudeli con importanti risvolti psicologici e drammatici.

Attualmente Netflix ha deciso di non mostrare molto, tenendo i fan del regista con il fiato sospeso fino all’uscita prevista per il 10 novembre. Nonostante ciò, siamo a conoscenza del fatto che il film si ispira ad un fumetto francese. Il fumetto in questione è scritto da Alexis Nolet e arricchito dalle tavole di Luc Jacamon. Si tratta di un’opera pubblicata nel 1998 in Francia e ha ottenuto numerosi riconoscimenti del settore. Un thriller psicologico che segue la vita e le azioni di uno spietato assassino senza nome, con un lavoro alienante e sull’orlo di un crollo psicologico che potrebbe portarlo alla follia.

Questa è una storia che il regista cercava di trasporre fin dal 2007. Nel 2021 è riuscito ad ottenere questa prestigiosa collaborazione con Netflix e a sviluppare finalmente The Killer. Per l’occasione, ha deciso di circondarsi dei suoi migliori collaboratori: Andrew Kevin Walker (Seven, Il mistero di Sleepy Hollow) alla sceneggiatura, Erik Messerschmidt (Mank, Ferrari) alla fotografia e Trent Reznor e Atticus Ross (da The Social Network a Mank) alla colonna sonora. Da notare anche che tra i produttori figura una vecchia conoscenza di David Fincher, ovvero Brad Pitt.

Ci sono quindi tutte le premesse per la riuscita dell’ennesimo capolavoro del regista. La scelta dell’attore principale inoltre, non poteva essere più azzeccata. Micheal Fassbender sarà lo spietato killer dallo sguardo glaciale, un sorriso perturbante e una fisicità asciutta ma marmorea. Insieme all’attore vedremo anche Tilda Swinton, in un ruolo che deve ancora essere rivelato. Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per conoscere nuovi dettagli del film.