The Haunted Mansion: il nuovo film della Disney aggiunge al cast Rosario Dawson

The Haunted Mansion: Rosario Dawson entra nel cast del film Disney

Rosario Dawson si è unita al cast del film live-action della Disney “The Haunted Mansion” , ispirato alla sua famosa attrazione del parco con lo stesso nome, come riportato da Deadline. Mentre il progetto viene tenuto nascosto, il nuovo adattamento aveva già scelto Owen Wilson , Tiffany Haddish e LaKeith Stanfield .

Sembra che la Disney stia cercando di tenere impegnati i grandi nomi del cast con più progetti, dato che Wilson ha recentemente recitato nello show televisivo Loki , e Dawson tornerà nei panni della Jedi Ahsoka Tano in una serie solista il prossimo anno, dopo il suo cameo nella stagione 2 di “The Mandalorian”. Questo nuovo film sarà diretto da Justin Simien, che è stato annunciato come creatore e sceneggiatore della serie Lando per Disney+ .

Sulla scia di “Jungle Cruise”

Il film appare come il secondo tentativo della Disney di adattare una giostra del parco in un film live-action. Il primo film, non è riuscito a soddisfare le aspettative degli studios dopo aver incassato solo 182 milioni di dollari in tutto il mondo. Curiosamente, il primo film è uscito nel 2003, lo stesso anno in cui è uscito “Pirati dei Caraibi”

“The Haunted Mansion” arriva sulla scia di “Jungle Cruise” , che ha utilizzato il carisma di Dwayne Johnson ed Emily Blunt per creare un altro successo basato su un giro in un parco. Jungle Cruise ha già incassato 193 milioni di dollari al botteghino internazionale poiché la pandemia colpisce ancora i cinema, un numero che non tiene conto delle vendite tramite Disney+ Premier Access. La Disney ha già confermato un sequel di Jungle Cruise , il che indica che lo studio è investito nell’idea di espandere le sue giostre in franchising redditizi.

Non ci sono notizie sulla possibile uscita di “The Haunted Mansion”, ma intanto, il film entra in produzione.

Francesca Reale

10/09/2021