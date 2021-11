The Harder They Fall: il film Netflix omaggia Chadwick Boseman

“The Harder They Fall”, disponibile da oggi 3 novembre, sulla piattaforma streaming Netflix, omaggia dolcemente il compianto Chadwick Boseman. Il film è un western con un cast di attori principali tutti di colore, che combina personaggi storici con una storia originale.

Un western senza bianchi

È stato recensito in modo positivo per la bravura del cast, i dialoghi incisivi e l’azione della storia. Ma ciò che spicca per noi è il modo molto dolce in cui viene ricordato l’attore di “Black Panther” Chadwick Boseman, scomparso a causa del cancro poco più di un anno fa.

All’inizio del film, il personaggio di Idris Elba, Rufus Buck (ispirato a uno dei più famosi capi di bande realmente vissuto del periodo del Vecchio West post-guerra civile) viene trasportato su un treno.

Su un lato del treno si scorgono le lettere “CA B”, le iniziali dell’attore, con il suo nome completo Chadwick Aaron Boseman. In una clip si nota invece la scritta “CA BOSEMAN”, quindi sembra che nel mondo di “The Harder They Fall”, Chadwick fosse il responsabile di tutte le ferrovie.

Il defunto attore ha recentemente fatto un’apparizione postuma in “What If…?” della Marvel, con la registrazione della voce fuori campo prima della sua tragica morte.

The Harder They Fall: la storia

“The Harder They Fall” è un western diretto da Jeymes Samuel e prodotto da Shawn Carter, James Lassiter e Jeymes Samuel, che si è occupato anche della sceneggiatura insieme a Boaz Yakinand. Il film, interpretato da Idris Elba, è impreziosito da un’intensa colonna sonora.

La pellicola segue le vicende di Nat Love un bandito che porta avanti la sua sete di vendetta nei confronti dei criminali che, quando era piccolo, gli uccisero il padre. Quando viene a sapere che il suo acerrimo nemico è riuscito a fuggire dal carcere, riunisce la sua banda per un regolamento di conti che lo renda finalmente libero dal suo tragico passato.