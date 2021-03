L’attesissimo dramma Netflix “The Grey Man” ha finalmente iniziato le riprese. Il film diretto da Joe Russo e Anthony Russo sarà un adattamento dell’omonimo romanzo di Mark Greaney.

The Grey Man: il nuovo thriller di Netflix

Nel 2014 è stato annunciato che i registi di “Avengers: Endgame” avevano rilevato il film, che originariamente sarebbe stato realizzato dal regista di Ad Astra James Gray e dalla star Brad Pitt. I fratelli Russo hanno condiviso la buona notizia sulle loro pagine Twitter e Instagram martedì pomeriggio, pubblicando una foto del loro ciak con il titolo del film e “Take 1” scritto sopra.

Il nuovo progetto di Netflix non sarà un unicum. Joe Russo ha condiviso che “The Grey Man”

E’ stato concepito come una serie di film. Ramificandosi potenzialmente si potranno seguire altri personaggi, ma non si risponderà a tutte le domande del film”.

Il film vanta come sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely, così come Anna Waterhouse e Joe Shrapnel oltre a Joe Russo. Sarà prodotto da Patrick Newall.

Protagonisti Ryan Gosling e Chris Evans

La scorsa estate, è stato rivelato che Ryan Gosling e Chris Evans avrebbero interpretato i ruoli principali nel thriller, segnando rispettivamente la prima e la quinta volta che gli attori hanno lavorato con i fratelli Russo. Gosling interpreterà Court Gentry, un ex agente della CIA diventato assassino, noto anche come l’Uomo Grigio. Evans seguirà Gentry in tutto il mondo nei panni di Lloyd Hansen, il suo ex collega che ora gli sta dando la caccia.

Anche la star di Bridgerton Regé-Jean Page si è recentemente unita al cast, così come Ana de Armas di Knives Out. A completare il cast stellare ci sono Billy Bob Thornton, Jessica Henwick e Alfre Woodard. Woodard è attualmente l’unica altra star il cui personaggio è stato rivelato, poiché l’attrice nominata all’Oscar interpreterà Maurice Cahill, una vecchia amica di Gentry che lo aiuta lungo la strada mentre viene braccato.

The Grey Man arriverà su Netflix nel 2022.

Maria Bruna Moliterni

17 ⁄ 03 ⁄ 2021