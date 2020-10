The Gentlemen: in lavorazione una serie tv basata sul film di Guy Ritchie

L’adattamento televisivo del film di Guy Ritchie, “The Gentlemen” è già in lavorazione, mentre in Italia si aspetta ancora l’uscita in sala della pellicola.

Da serie tv a film per poi tornare sul piccolo schermo

La Miramax Television sta sviluppando “The Gentlemen”, serie tv basata sulla commedia action scritta e diretta da Guy Ritchie e interpretata da Matthew McConaughey. Ritchie sarà sceneggiatore e regista anche della serie tv, oltre che produttore esecutivo insieme a Ivan Atkinson e Marn Davies, produttori del film omonimo. Il titolo era iniziato come un progetto televisivo, per poi diventare una pellicola cinematografica. Con la produzione dello show continua inoltre l’impegno della Miramax sotto la guida del nuovo responsabile Marc Helwig, per continuare a produrre un catalogo di tutti quei film di cui si può successivamente sviluppare una serie televisiva.

“The Gentlemen” si unisce ad un altro adattamento televisivo recentemente annunciato, “Mimic”, diretto da Paul W. S. Anderson che sarà anche produttore esecutivo. “La Miramax Television è entusiasta di questi nuovi orizzonti creativi che si stanno aprendo con The Gentlemen e con Guy Ritchie”, ha dichiarato Helwig. “È uno dei registi più distintivi che ci sono oggi, lo ammiro molto e trovo che non ci sia niente di meglio che poter portare The Gentlemen nel mondo della televisione premium globale”. Il film segue l’americano Mickey Pearson, interpretato da McConaughey, che ha, negli anni, costruito un impero della marijuana che gli sta fruttando alti guadagni a Londra. Quando si sparge la voce, il suo nome inizia a circolare, e le sue mire ad espandersi sempre di più, vengono innescati una serie di complotti, ricatti e attacchi, con la corruzione dilaga sempre di più.

Aspettando l’uscita in Italia del film “The Gentlemen”

Tra gli interpreti del film, oltre a Matthew McConaughey, sono presenti anche Colin Farrell, Charlie Hunnam, Henry Golding e Hugh Grant. “The Gentlemen” è uscito negli Stati Uniti a gennaio 2020 e ha incassato più di cento quindici milioni di dollari al Box Office. Il film è stato prodotto, oltre che dalla Miramax, anche dalla STX Entertainment che lo ha distribuito nella sale statunitensi.