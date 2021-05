The Flash: Tom Cavanagh e Carlos Valdes lasciano la serie

Gli attori Tom Cavanagh e Carlos Valdes lasciano il cast della serie CW “The Flash”. Dal 2014 sono rimasti in quattro i membri del cast originale.

Harrison e Cisco non saranno più a fianco di Flash

Barry Allen ha appena perso il suoi Harrison e Cisco. Gli attori che li interpretano Tom Cavanagh e Carlos Valdes hanno deciso di lasciare la serie CW “The Flash”. Nato da Grant Gustin, la serie, che segue Barry Allen attraverso molteplici universi e iconiche trame, è stata recentemente rinnovata per un’ottava stagione, ma sia Cavanagh (che ha interpretato più personaggi in tutta la serie e Reverse-Flash) che Valdes non ci saranno.

Secondo Deadline, Cavanagh ha concluso la sua storia nel terzo episodio della settima stagione, intitolato “Mother”, ed è rimasto per il resto della stagione come guest star ricorrente. Con la sua partenza, seguita da quella di Valdes, i membri del cast originale rimangono in quattro.

The Flash continua con parte del cast originale

Il produttore esecutivo e showrunner Eric Wallace, in una dichiarazione a Deadline riguardo il loro addio, ha detto: “Tom e Carlos sono stati parte integrante del nostro spettacolo per sette stagioni e ci mancheranno moltissimo. Entrambi sono talenti incredibili che hanno creato personaggi amati che i fan e il pubblico di tutto il mondo hanno imparato ad amare. Per questo motivo lasciamo comunque la porta aperta per un possibile ritorno“.

I membri del cast originale ancora nello show sono Gustin, Candice Patton, Danielle Panabaker e Jesse L. Martin. Gustin ha già firmato per la stagione 8 e tornerà come Barry Allen mentre gli altri tre sono in nuove trattative per tornare nello show. Un risveglio amaro per i fan della serie sapere che ormai solo quattro i membri della squadra originale. Certo, la serie non è finita, ma forse non sarà la stessa da quando è iniziata nel 2014.

Chissà cosa riserva il futuro a Barry Allen, Iris West e agli altri membri del Team Flash di S.T.A.R. Labs, ma almeno non sembra che la porta sia completamente chiusa su Cavanagh o Valdes.

Francesca Reale

05/05/2021