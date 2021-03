Ron Livingston è stato scritturato in “The Flash” e interpreterà il padre dell’omonimo supereroe, Henry Allen.

The Flash: Ron Livingston sostituirà Billy Crudup

Sostituisce Billy Crudup, che ha recentemente lasciato il ruolo a causa di conflitti di programmazione per il dramma di Apple TV Plus “The Morning Show”. La produzione di “The Flash” è stata posticipata a causa della pandemia e dovrebbe iniziare quest’anno. Anche Ian Loh si unirà al cast nei panni del giovane Barry Allen. La star di “Derry Girls” Saoirse-Monica Jackson e la personalità di Internet Rudy Mancuso stanno completando il foglio delle chiamate in ruoli non rivelati.

“The Flash” vede Ezra Miller nei panni dello Scarlet Speedster noto come Barry Allen. Il prossimo film della Warner Bros., che uscirà nelle sale il 4 novembre 2022, segna la prima avventura indipendente per Flash. Il suo personaggio è apparso in precedenza in “Justice League” e “Batman v Superman: Dawn of Justice”.

Una moltitudine di star

Come precedentemente annunciato, l’attore di “Y Tu Mama Tambien” Maribel Verdú interpreterà la madre di Barry Allen. Sebbene si sappia poco della trama, dovrebbe svolgere un ruolo chiave nell’avventura dei fumetti. Il cast include anche Ben Affleck nei panni di Batman e Michael Keaton nei panni di Batman (da un’altra dimensione). Sasha Calle di “The Young and the Restless” è stata recentemente scelta per interpretare Supergirl, mentre Kiersey Clemons è entrata nel film come Iris West, un interesse romantico di Flash.

Il regista di “It” Andy Muschietti si assume l’incarico di regista di “The Flash”. Christina Hodson, che ha scritto gli spin-off di “Transformers” “Bumblebee” e “Birds of Prey”, ha scritto l’ultima versione della sceneggiatura. Livingston, meglio conosciuto per aver interpretato Peter Gibbons nella commedia satirica del 1999 “Office Space”, ha già lavorato con la Warner Bros. in “The Conjuring”. È anche apparso in “Adaptation”, “Loudermilk” e “Boardwalk Empire”.

Maria Bruna Moliterni

25 03 2021