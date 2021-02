First Lady: Aaron Eckhart nel cast della serie di Showtime

Aaron Eckhart è pronto a recitare al fianco di Viola Davis e Michelle Pfeiffer in “First Lady”, titolo provvisorio, la nuova serie antologica di Showtime prodotto da Davis e diretto e prodotto da Susanne Bier.

First Lady: tutte le donne della Casa Bianca

Co-prodotto da Showtime e Lionsgate TV, “First Lady” è ideato da Aaron Cooley. È una nuova visione della leadership americana, raccontata attraverso gli occhi delle donne della Casa Bianca. La prima stagione si concentrerà su Eleanor Roosevelt, Betty Ford (Pfeiffer) e Michelle Obama (Davis).

Cooley e Bier sono i produttori esecutivi della serie insieme a Davis, Julius Tennon e Andrew Wang. Si uniscono anche Cathy Schulman, Jeff Gaspin e Brad Kaplan.

Eckhart, trentottesimo presidente degli Stati Uniti

Eckhart, è un regular della serie, sarà il presidente Gerald R. Ford Jr. Una stella del Football americano per l’Università del Michigan, i Wolverines. Ford sposò Betty Bloomer nel 1948 e prestò servizio come membro della Camera dei Rappresentanti per 25 anni, ricoprendo il quinto seggio del Distretto del congresso del Michigan dal 1949 al 1973. Nella storia degli Stati Uniti è l’unico a servire sia come vice presidente che come presidente senza essere eletto in nessuna delle due elezioni dal collegio elettorale.

Eckhart ha ottenuto una nomination ai Golden Globe e all’Independent Spirit Award per il suo ruolo da protagonista nel film d’esordio di Jason Reitman del 2005 “Thank You for Smoking”. Nel 2020 è nel film Wander e nel suo prossimo lavoro da doppiatone principale della serie animata Pantheon di AMC.

Giacomo Caporale