“The Falcon and the Winter Soldier”: uscito il trailer al Super Bowl 2021

In occasione del 55esimo Super Bowl, i Marvel Studios hanno rivelato il primo trailer ufficiale di “The Falcon and The Winter Soldier”, la nuova avventura con protagonisti Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan).

Il trailer della serie Marvel tanto attesa

Un nuovo trailer di “The Falcon and the Winter Soldier” ha spiccato il volo e si è fatto strada nella linea di trailer di quest’anno al Super Bowl di quest’anno – e ha fatto scatenare l’attesa dei fan per la seconda serie TV dei Marvel Studios su Disney +.

Dopo il successo della brillante prima serie Disney + dell’MCU “WandaVision”, i fan dovranno mantenere ancora alte le attese, poiché le uscite cinematografiche di “Black Widow” e “The Eternals” sono posticipate. “The Falcon and the Winter Soldier” è una piccola speranza per i fan dopo questi rinvii, infatti debutterà sulla piattaforma di streaming il 19 marzo 2021.

Informazioni su “The Falcon and the Winter Soldier”

La nuova serie vede Anthony Mackie e Sebastian Stan che riprendono i loro ruoli degli eroi Marvel. A loro si uniranno anche alcuni volti familiari tra cui Daniel Bruhl nei panni del barone Zemo ed Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter (alias Agente 13). Wyatt Russell interpreterà il ruolo di John Walker (alias U.S Agent dei fumetti) il resto del cast comprenderà anche Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills e Carl Lumbly. La serie è diretta da Kari Skogland e scritta da Malcolm Spellman.

La coppia, che si è riunita negli ultimi frangenti di “Avengers: Endgame”, fa squadra in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza.

Sulla sinossi della nuova serie tv firmata MCU – Disney + non è stato detto molto. L’unica informazione rilasciata è che la serie sarà di sei episodi e si svolgerà dopo gli eventi di “Avengers: Endgame”.

Federica Contini

08/02/2021