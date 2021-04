The Falcon and the Winter Soldier: per i fans Sebastian Stan è da Emmy

In uno degli episodi della serie Marvel “The Falcon and the Winter Soldier” la star protagonista Sebastian Stan ha messo in mostra le sue doti di recitazione.

The Falcon and The Winter Soldier : una narrazione ben riuscita

Nei quattro episodi di “The Falcon and the Winter Soldier”, i fans hanno conosciuto le storie di Bucky Barnes (Sebastian Stan) e Sam Wilson (Anthony Mackie) e sono rimasti colpiti. Infatti queste sono state costruite e sviluppate molto più in là di quanto un film avrebbe mai potuto fare.

Con lo show ormai a due terzi dalla fine, i seguaci della fortunata serie in onda su Disney+, si stanno radunando attorno a una recente scena che molti definirebbero come potenziale performance candidata a vincere un Emmy. La scena in questione è all’inizio dell’episodio 4 “Il mondo intero ci guarda” (the whole world is watching).

Una performance da Emmy

This scene was so damn perfect. Sebastian needs an Emmy! https://t.co/hG9yKBhiSq — Kevan (@Sneakinrican_) April 10, 2021

Durante la puntata dell’episodio numero quattro dello show, vediamo il momento in cui Bucky Barnes si rende finalmente conto di essere stato privato della sua programmazione HYDRA. Nel profondo di Wakanda, l’ex assassino scopre di non essere più condizionato da coloro che sperano di usare il suo aspetto.

Ciò si traduce in un momento commovente. Barnes scoppia di gioia quando finalmente si rende conto di essere tornato alla normalità, o normale, come si può essere in un mondo post-Winter Soldier. Ora, i fan su Twitter stanno cominciando una campagna a favore di Sebastian Stan per ottenere una nomination agli Emmy per la sua strabiliante performance.

La serie Marvel è ormai in dirittura d’arrivo. Mancano solo due episodi alla fine di questo show e forse avremo altre sorprese. Non ci resta che aspettare.

Francesca Reale

12/04/2021