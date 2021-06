The Eyes Of Tammy Faye: il trailer del nuovo biopic

Il trailer del biopic “The Eyes Of Tammy Faye” mostra Jessica Chastain al fianco di Andrew Garfield nei pann dei celebri coniugi telepredicatori

Il trailer di “The Eyes Of Tammy Faye”

Il primo sguardo a “The Eyes of Tammy Faye” rivela la performance di Jessica Chastain nei panni della famosa telepredicatrice. L’attrice nominata all’Oscar ha ottenuto per la prima volta i diritti sulla vita di Tammy Faye nel 2012, anche se la produzione del film non è iniziata fino al 2019. Interpretato anche da Andrew Garfield, Cherry Jones e Vincent D’Onofrio, “The Eyes of Tammy Faye” sarà distribuito da Searchlight Pictures il 17 settembre.

“The Eyes of Tammy Faye” racconta l’ascesa e la caduta della famosa telepredicatrice Tammy Faye Bakker, scomparsa nel 2007 all’età di 65 anni. Nel 1974, Tammy Faye ha creato il programma di notizie cristiano The PTL Club con il marito di allora Jim Bakker (Garfield ), che presto crebbe fino a sviluppare la rete religiosa e il parco a tema più grandi del mondo. Tammy Faye era venerata per i suoi messaggi di amore e accettazione, ma, come rivelerà il film, il suo mondo è crollato quando sono emerse accuse di frode e stupro contro suo marito.

Di seguito il primo trailer di “The Eyes of Tammy Faye“

