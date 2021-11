The Crown: Senan West, figlio di Dominic, nei panni del principe William

Secondo quanto riportato in esclusiva da Variety, Senan West, figlio di Dominic West, vestirà i panni del piccolo principe William.

The Crown: un altro principe nella serie tv Netflix

“The Crown” ha trovato il suo principe William! A interpretare il piccolo della famiglia reale è infatti stato chiamato Senan West, figlio 13enne di Dominic. Quest’ultimo – come già sappiamo – vestirà i panni del principe Carlo nella quinta stagione della famosa serie, mentre Elizabeth Debicki (“Tenet”) si sostituisce a Emma Corrin e interpreterà Diana, Principessa del Galles. Al Fayed sarà interpretato nella serie da Khalid Abdalla (“Il cacciatore di aquiloni”) .

Senan farà il suo debutto sullo schermo negli episodi finali della stagione. Il ragazzo avrà sicuramente attirato l’attenzione dei produttori con un’audizione registrata dal suo agente.

Senan West è l’ultimo di una serie di figli di attori a recitare al fianco di un genitore nella vita reale. Liam Neeson ha recentemente lavorato accanto a suo figlio Micheál Richardson in “Made in Italy”; Honor Swinton Byrne ha recitato al fianco di sua madre Tilda Swinton in “The Souvenir: Part II”; e anche la sorella maggiore di Senan, Martha West, è apparsa accanto al padre Dominic nel recente adattamento della BBC di “The Pursuit of Love”.

I segni del tempo e gli interpreti che cambiano

William aveva appena compiuto 15 anni nel 1997 quando la principessa Diana morì in un incidente d’auto a Parigi insieme al suo fidanzato, Dodi Al Fayed.

Non sappiamo se la morte della principessa sarà rappresentata in “The Crown 5”, è stato tuttavia affermato che gli spettatori vedranno sicuramente gli eventi che hanno preceduto e forse seguito l’incidente.

La serie, che cambia cast ogni due stagioni per mostrare il passare del tempo nelle vite della famiglia reale, vedrà Imelda Staunton (“Harry Potter”) prendere il posto di Olivia Colman nei panni della regina Elisabetta II; Jonathan Pryce (“The Two Popes”) nel ruolo del padre di Charles, il principe Filippo; Lesley Manville (“Maleficent: Mistress of Evil”) nei panni della zia di Charles, la principessa Margaret; e Jonny Lee Miller (“Elementary”) in quelli del Primo Ministro John Major.

La stagione 4, uscita a novembre 2020, è arrivata a raccontare la storia della famiglia reale inglese fino alla fine degli anni ’80. La quinta stagione si concentrerà su tutti gli anni ’90, incluso senza dubbio il cosiddetto “annus horribilis” della regina nel 1992, durante il quale tre dei suoi quattro figli si separarono dai loro partner e il castello di Windsor prese fuoco. Nel 1995 Diana rilasciò notoriamente una controversa intervista a Martin Bashir della BBC sulla sua relazione con Carlo, in cui pronunciò la frase immortale che c’erano “tre persone” nel suo matrimonio, riferendosi all’amante del marito (e ora sua moglie) Camilla Parker-Bowles.

