The Crown: Olivia Colman, Gillian Anderson e il loro incontro con i Reali

Olivia Colman e Gillian Anderson, che interpretano rispettivamente la Regina Elisabetta e Margaret Thatcher nella quarta stagione di “The Crown“, hanno condiviso il loro incontro con i Reali durante una partecipazione al “Late Show With Stephen Colbert”.

Le interpreti di “The Crown” e la famiglia reale

Olivia Colman, che torna a vestire i panni della Regina Elisabetta nella fortunata serie Netflix “The Crown”, e Gillian Anderson, che reciterà nella prossima quarta stagione nei panni di Margaret Thatcher, hanno entrambe ammesso che i loro incontri con i reali non sono stati così straordinari come si potrebbe supporre.

“Tutto quello che abbiamo fatto in “The Crown” è attenuato rispetto al palazzo reale”, ha ammesso la Colman.

Per quanto riguarda la Anderson è rimasta molto colpita, seppur giustificandola, dalla presenza di un “sussurratore della regina” che l’aiuta a ricordarle con chi sta incontrando.

La questa stagione

La quarta stagione di “The Crown” inizia alla fine degli anni ’70, con la maggior parte dell’azione che si svolge negli anni ’80, tra il regno della Thatcher e la guerra delle Falkland, mentre il principe Carlo (Josh O’Connor) e la principessa Diana (Emma Corrin) vivono quella che sembra essere una storia d’amore da favola.

Colman e Anderson hanno parlato del lavoro svolto sui famosi accenti dei loro personaggi. Gillian Anderson ha notato che l’ex primo ministro era “molto ansimante”. Per quanto riguarda la Colman, l’attrice ha scherzato: “Ho un suono medio inglese, ma i reali hanno un livello di lingua completamente diverso”.

Quando le è stato chiesto da Colbert se affrontando la regina Elisabetta avesse appreso di un lato più tenero e umano del sovrano, l’interprete ha ammesso che non sarebbe mai stata tanto “presuntuosa” da sapere come si sente un altro, nemmeno una regina.

“Sono un attore che dice parole fingendo di essere qualcuno”, ha detto Colman. “È ovviamente un essere umano ed è stata costretta a fare questo lavoro che non era destinata a fare. E lo ha fatto con straordinario gusto e dignità.”

L’attrice inglese ha aggiunto che prima di assumere il ruolo della regina Elisabetta, non aveva prestato molta attenzione alla famiglia reale o alla loro storia. “Crescendo in un luogo dove sono sempre esistiti, non ci presti molta attenzione”, ha detto Colman.

La quarta stagione di “The Crown” inizierà in streaming su Netflix il 15 novembre.

12/11/2020