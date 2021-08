The Crown: Elizabeth Debicki e Dominic West nei panni di Diana e Charles

Nel nuovo capitolo di “The Crown”, Debicki prende il posto di Emma Corrin, mentre West prende il posto di Josh O’Connor.

The Crown: nuovi volti per Diana e Carlo

Netflix ha rilasciato le prime immagini di Elizabeth Debicki nei panni della principessa Diana e di Dominic West nei panni del principe Carlo nella quinta stagione di “The Crown”. La produzione è in corso dal mese scorso per la popolare serie sulla famiglia più famosa della Gran Bretagna. Debicki prende il posto di Emma Corrin, che ha interpretato Diana nella stagione 4, mentre West prende il posto di Josh O’Connor, che ha interpretato il principe Carlo nelle stagioni 3 e 4.

“The Crown” ritrae la vita della regina Elisabetta II, dal suo matrimonio nel 1947 fino all’inizio del 21° secolo. Dalla quarta stagione, l’attenzione si è concentrata principalmente su Diana e sul suo ingresso nella famiglia reale. Non c’è dubbio che la quinta stagione coprirà ulteriormente il tumulto del matrimonio con il principe Carlo. Non è chiaro se la stagione 5 rappresenterà anche la morte di Diana nel 1997, o se sarà inclusa nella stagione 6, che si dice sia l’ultima stagione della serie su Netflix. Questo nuovo capitolo coprirà probabilmente gli anni del governo di John Major, dal 1990 al 1997, e i difficili matrimoni degli altri figli della regina.

Gli impegni recenti dei nuovi protagonisti

Debicki ha recentemente recitato in “Tenet” di Christopher Nolan. È anche conosciuta per i suoi ruoli come Ayesha in Guardiani della Galassia Vol. 2 e Alice in vedove. West è recentemente apparso con la co-protagonista Lily James nella miniserie Amazon “The Pursuit of Love”. Accanto a “The Crown”, West è nel bel mezzo delle riprese di “Downton Abbey 2” e”Call My Agent”. Entrambi gli attori saranno affiancati da Imelda Staunton nei panni della regina Elisabetta II, Jonathan Pryce nei panni del principe Filippo, Lesley Manville nei panni della principessa Margaret e Jonny Lee Miller nei panni del primo ministro John Major.

La quinta stagione di “The Crown” dovrebbe andare in onda su Netflix nel 2022.

