The Crown: avrà un prequel? Netflix ne sta discutendo

“The Crown”, la serie di grande successo di Netflix potrebbe veder realizzato un prequel. Il colosso dello streaming ne starebbe discutendo con i produttori.

“The Crown 5” su Netflix entro la fine dell’anno

La penultima stagione dello show verrà lanciata entro la fine dell’anno, probabilmente intorno al mese di novembre, e introdurrà una serie di nuovi personaggi come Elizabeth Debicki nei panni della Principessa Diana, e pare che le fonti abbiano confermato che un potenziale prequel è in discussione.

A riportare la notizia è stato The Daily Mail, come specificato anche da Deadline. Non c’è ancora nulla di ufficiale e confermato, ma, secondo la testata, Netflix starebbe seriamente discutendo con i produttori della serie inglese. Per il momento, come detto, non c’è nulla sul tavolo, ma tutto lascia ben sperare.

Qualsiasi prequel coprirebbe probabilmente l’era precedente alla seconda guerra mondiale o la tarda epoca vittoriana quando regnò la regina Vittoria. È stata la monarca più longeva del Regno Unito fino a quando la regina Elisabetta non ha preso quel record diversi anni fa.

La serie di Peter Morgan è stata la più grande hit Netflix del Regno Unito

La serie di Peter Morgan, che durerà sei stagioni prima di concludersi, è stata probabilmente la più grande hit Netflix del Regno Unito, costando circa 100 milioni di sterline (130 miliardi di dollari) per serie in sei parti e con grandi star tra cui Olivia Colman, Matt Smith e Helena Bonham Carter.

Imelda Staunton si unisce al cast della quinta stagione nel ruolo della regina Elisabetta, mentre Dominic West interpreta il principe Carlo.

Netflix è stato contattato per rilasciare una dichiarazione a riguardo, ma ha preferito non esprimersi. Staremo, dunque, a vedere come si evolveranno queste conversazioni. Nel frattempo, come anticipato, abbiamo ancora sette mesi circa davanti a noi prima di poter avere tra le mani la quinta stagione di “The Crown”, che raggiungerà il catalogo del servizio con un cast completamente rinnovato.

Left Bank ha realizzato e sta producendo una serie di altre serie per Netflix, tra cui le serie d’azione e avventura guidate da donne Palomino, Behind Her Eyes e White Lines di Álex Pina.

Mina Franza

8/04/2022