The Crown: a luglio le nuove riprese per la quinta stagione

La famosissima serie drammatica di Netflix “The Crown” si sta finalmente preparando per iniziare la produzione dell’attesissima stagione 5.

Ricominciano le riprese di “The Crown” con un nuovo cast

La serie prodotta dalla Left Bank Pictures inizierà le riprese a luglio e presenterà un cast completamente nuovo per interpretare l’iconica famiglia reale.

La star di “Tenet”, Elizabeth Debicki, avrà il ruolo della principessa Diana, con Dominic West come il principe Carlo, Lesley Manville come la principessa Margaret e Imelda Staunton nel ruolo della regina.

I membri della troupe stanno ora rientrando negli Elstree Studios, appena a nord di Londra, dove hanno girato la maggior parte di “The Crown”.

Il cast e la troupe sperano che le telecamere possano riprendere a girare, secondo i rigidi protocolli COVID-19, a luglio. A quel punto, il Regno Unito dovrebbe essere sulla buona strada per riprendersi dalla devastante pandemia, poiché le restrizioni iniziano ad allentarsi il 12 aprile dopo il terzo blocco nazionale del paese.

Le attese altissime dopo la quarta stagione

Le riprese della stagione 4 di “The Crown” sono terminate all’inizio di marzo 2020, dopo il primo blocco nazionale del Regno Unito. Anche con le restrizioni, Sony aveva sostenuto Left Bank Pictures e rilasciato la serie in tempo per il suo debutto nel novembre 2020.

Durante la stagione 4, i fan sono stati presentati alla Principessa Diana (Emma Corrin), che ha portato una nuova vita alla serie di Peter Morgan, attirando molti fan e vincendo sia Golden Globe che SAG Awards.

“The Crown” terminerà con la stagione 6, ambientata nei primi anni 2000: significa che i fan, purtroppo, non potranno mai vedere il principe Harry e Meghan Markle farsi strada nello show.

Harry ha recentemente parlato con James Corden in un’intervista, rivelando come si sentiva per il pluripremiato dramma, dicendo: “È fittizio, ma è vagamente basato sulla verità. Ti dà un’idea approssimativa di questo stile di vita, le pressioni di mettere il dovere e il servizio al di sopra della famiglia e tutto il resto, cosa può derivarne. ”

Si spera che, con l’inizio della produzione della quinta stagione di “The Crown“, si vedrà questo nuovo cast coesistere il prima possibile.

Federica Contini

08/04/2021