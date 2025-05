The Couple: tensioni e strategie nella quarta puntata del reality show

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La quarta puntata di The Couple ha portato in scena nuove tensioni e alleanze infrante tra i concorrenti. Ilary Blasi ha guidato l’episodio con il supporto degli opinionisti Luca Tommasini e Francesca Barra, mentre le dinamiche tra le coppie si sono intensificate, rivelando conflitti e rivalità che hanno caratterizzato la serata.

Le incomprensioni tra le coppie

L’episodio si è aperto con un acceso dibattito riguardo le incomprensioni tra la coppia formata da Irma e Lucia Testa e quella composta da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Durante la puntata, Pierangelo ha espresso il suo disappunto per la rottura dell’accordo di alleanza con le sorelle Testa. Ha dichiarato: “Ci eravamo organizzati per due settimane sul non affossarci. Se tu ci avessi avvisati che ci avresti nominati, avrei nominato anch’io te. Ci eravamo promessi alleanza, tu l’alleanza non l’hai rispettata.” Queste parole hanno messo in evidenza la frustrazione di Pierangelo, che ha visto infrangere un patto di fiducia.

Jasmine ha condiviso il suo dispiacere per il comportamento delle avversarie, sottolineando l’importanza della lealtà in amicizia. Ha affermato: “Non è piaciuto lo sgarbo che c’è stato umanamente. Preferisco sembrare viziata piuttosto che essere sleale in amicizia.” Irma ha cercato di giustificare la sua decisione di nominare Pierangelo e Jasmine, affermando che altre coppie avevano già manifestato l’intenzione di farlo. Questo scambio ha messo in luce le fragilità delle alleanze all’interno del gioco.

La sfida e il verdetto del televoto

Successivamente, i fratelli Mileto e Manila Nazzaro, insieme a Stefano Oradei, si sono sfidati nella prova della torre di mattoncini. La coppia di sposi ha avuto la meglio, dimostrando abilità e collaborazione. Dopo la sfida, i nominati sono stati chiamati a conoscere il risultato del televoto. Le sorelle Testa hanno riconosciuto il loro errore, affermando: “Ci siamo un po’ troppo prese dalle emozioni.” Anche Jasmine e Pierangelo hanno analizzato il loro percorso, ammettendo di aver peccato di ingenuità nel formare alleanze.

Alla fine, le sorelle Testa sono state le prime a dover lasciare il reality show, un momento che ha segnato un cambiamento significativo nelle dinamiche del gruppo. Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli hanno poi deciso chi escludere dalla cerimonia di eredità delle chiavi, optando per Manila e Stefano, oltre a Benedicta e Brigitta. Le chiavi sono state assegnate a Laura Maddaloni e Giorgia Villa, che hanno dimostrato di essere forti concorrenti.

Le dinamiche tra i concorrenti

Nel corso dell’episodio, si è discusso anche della percezione che molti hanno di Antonino Spinalbese, considerato da alcuni come un succube di Andrea Tabanelli. Antonino ha smentito questa idea, affermando: “Questa è una squadra… Non è assolutamente vero.” Ha anche sottolineato che Andrea è un compagno di squadra difficile da mettere in ombra. Manila Nazzaro ha attaccato Antonino, sostenendo che non affronta le situazioni e che è disinteressato alle emozioni degli altri.

Stefano Oradei ha condiviso il suo punto di vista sul rapporto tra Antonino e sua moglie, evidenziando la mancanza di comunicazione tra i due. Ha detto: “Lui con mia moglie non ha parlato tutta la settimana e poi parla in puntata… Non mi piace quando non c’è neanche un avvicinamento per fare un saluto.” Queste dichiarazioni hanno messo in evidenza le tensioni e le rivalità che caratterizzano il reality.

I giochi e le sfide finali

Le coppie hanno partecipato a diversi giochi, tra cui uno in cui dovevano riconoscere personaggi famosi da indizi. Laura e Giorgia, insieme a Brigitta Boccoli, hanno trionfato, guadagnando una chiave. Laura ha anche condiviso la sua tristezza per la lontananza dalle figlie e ha parlato dell’amore che la lega al marito Clemente Russo, sottolineando come la sua vita sia cambiata grazie a lui.

In un’altra sfida, Antonino e Andrea hanno affrontato Jasmine e Pierangelo nel gioco delle sequenze, ma hanno subito una sconfitta. Manila ha nuovamente criticato Antonino, affermando che non trasmette nulla e che tende a scappare dalle donne forti. Stefano ha difeso il suo approccio, affermando che lui e Manila sono una squadra.

Le coppie che hanno perso si sono sfidate nel gioco dei mestieri, portando Antonino e Andrea a un televoto flash contro i fratelli Mileto. Alla fine, i fratelli hanno dovuto lasciare il programma a causa del televoto. Le chiavi sono state distribuite con Jasmine e Pierangelo che hanno ottenuto cinque chiavi, seguiti dalle Boccoli e da Laura e Giorgia, mentre Manila e Stefano hanno ricevuto solo due chiavi.

Le tensioni e le alleanze in continua evoluzione promettono di rendere le prossime puntate di The Couple ancora più avvincenti, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!