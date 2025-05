The Couple si interrompe: un milione di euro per la nuova terapia intensiva pediatrica

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Mediaset ha annunciato oggi la chiusura anticipata del reality game “The Couple“, un programma di Canale 5 incentrato sulle dinamiche di coppia. In un gesto di solidarietà, l’intera somma di un milione di euro prevista per la finale sarà devoluta all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Questa decisione segna un’importante iniziativa di beneficenza, che mira a sostenere la realizzazione di un nuovo reparto di terapia intensiva pediatrica e neonatale.

La donazione e il suo impatto

La donazione di un milione di euro rappresenta un significativo contributo per l’Istituto Giannina Gaslini, che utilizzerà questi fondi per migliorare le proprie strutture e dotazioni tecnologiche. Andrea Moscatelli, direttore della Terapia Intensiva e del Dipartimento di Emergenza dell’ospedale, ha espresso la sua gratitudine a Mediaset per questo gesto, sottolineando come tali risorse permetteranno di implementare cure sempre più sofisticate e sicure per i bambini. La terapia intensiva è cruciale per garantire assistenza a pazienti in condizioni critiche e per eseguire interventi chirurgici complessi.

Il progetto di ristrutturazione e potenziamento della terapia intensiva pediatrica e neonatale rappresenta un passo avanti nella qualità delle cure offerte dall’ospedale, che è già un punto di riferimento a livello nazionale per la salute infantile. Grazie a questa donazione, sarà possibile dotare la struttura di attrezzature all’avanguardia, in linea con gli standard internazionali più elevati.

Il ruolo di Mediafriends

La donazione sarà gestita attraverso Mediafriends, la onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa, attiva da oltre 22 anni in iniziative di solidarietà e sensibilizzazione sociale. Questa organizzazione ha come obiettivo quello di promuovere progetti che possano avere un impatto positivo nella comunità, e la donazione all’Istituto Giannina Gaslini ne è un esempio lampante. La collaborazione con Gaslininsieme ETS garantirà che i fondi siano utilizzati in modo efficace e trasparente per il miglioramento delle strutture pediatriche.

Riconoscimenti e messaggi di solidarietà

Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto Giannina Gaslini e della Fondazione Gaslininsieme, ha voluto ringraziare pubblicamente Mediaset per la generosità dimostrata. Ha sottolineato come questa donazione non solo rappresenti un aiuto concreto alla realizzazione del nuovo reparto, ma anche un messaggio di responsabilità sociale. Garrone ha evidenziato l’importanza di unire le forze tra il mondo dell’informazione e dell’intrattenimento per apportare cambiamenti significativi nella vita delle persone, in particolare per i più vulnerabili, come i bambini.

Questa iniziativa di Mediaset si configura come un esempio da seguire per altre realtà, invitando a contribuire alla costruzione del Nuovo Ospedale Gaslini. L’obiettivo è quello di creare un sistema sanitario pediatrico sempre più avanzato, umano e accessibile, in grado di rispondere alle esigenze di salute dei più piccoli.

Un gesto di impegno sociale

La chiusura di “The Couple” segna un cambiamento significativo nel panorama televisivo, trasformando un momento di intrattenimento in un’opportunità per il bene comune. Mediaset ha dimostrato che è possibile unire divertimento e responsabilità sociale, creando un legame tra il mondo dello spettacolo e le necessità della comunità. Questo gesto di solidarietà non solo aiuterà a costruire un futuro migliore per i bambini in difficoltà, ma rappresenta anche un invito a tutti a riflettere sull’importanza di contribuire attivamente al benessere collettivo.

