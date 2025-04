The Couple: possibile chiusura anticipata del reality show di Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il reality show The Couple, in onda su Canale 5, potrebbe terminare prima del previsto a causa di ascolti deludenti. Secondo quanto riportato nella newsletter di Hit, le performance del programma non hanno soddisfatto le aspettative, portando a una riflessione sulla sua durata. Inizialmente, erano previste otto puntate, ma la situazione attuale potrebbe costringere i produttori a rivedere i piani.

Ascolti in calo: il destino di The Couple

La prima puntata di The Couple ha registrato un buon 18,6% di share, ma da allora gli ascolti hanno subito un drastico calo, scendendo al 13,01% nella seconda settimana. Questo crollo di cinque punti percentuali ha sollevato preoccupazioni tra i dirigenti del programma e tra i fan del genere. La conduttrice Ilary Blasi, che ha fatto il suo ritorno alla guida di un reality show, si trova ora di fronte a una situazione difficile. Se gli ascolti non dovessero migliorare, il programma potrebbe chiudere tre settimane prima della finale prevista.

Possibili scenari futuri per il programma

Le indiscrezioni suggeriscono che, se il trend negativo dovesse continuare, The Couple potrebbe concludersi con la quinta puntata, anziché le otto inizialmente programmate. Questo significherebbe una finale anticipata, con un montepremi ridotto rispetto a quanto previsto. La cifra di un milione di euro, che ha attratto molti concorrenti, potrebbe essere rivista in base al numero effettivo di puntate andate in onda.

Implicazioni per L’Isola dei Famosi

Un ulteriore sviluppo interessante riguarda L’Isola dei Famosi, che potrebbe essere anticipata. Se The Couple dovesse chiudere il 5 maggio, la nuova edizione del reality show potrebbe iniziare già il 12 maggio, tre settimane prima della data inizialmente programmata. Questo cambiamento potrebbe influenzare la programmazione di Canale 5 e le aspettative del pubblico.

La situazione è in continua evoluzione e gli appassionati di reality show attendono con interesse gli sviluppi futuri. Resta da vedere se The Couple riuscirà a risalire la china o se sarà costretto a chiudere i battenti in anticipo.

