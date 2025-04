The couple: Luca Tommassini e Francesca Barra raccontano il loro debutto nel reality show

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il reality show “The Couple” sta attirando l’attenzione del pubblico, ma non senza difficoltà. In vista della terza puntata, posticipata a causa della scomparsa di Papa Francesco, i due opinionisti, Francesca Barra e Luca Tommassini, hanno condiviso le loro impressioni sul programma in un’intervista a TelePiù. Scopriamo insieme le loro esperienze e le dinamiche tra i concorrenti.

Francesca Barra e Luca Tommassini: un duo inedito

Francesca Barra ha rivelato di sentirsi sorprendentemente a suo agio nel ruolo di opinionista, nonostante sia la prima volta che lavora con una collega donna in un contesto televisivo. Ha sottolineato come questa nuova esperienza rappresenti una novità stimolante per lei, che ha sempre collaborato con uomini. “Con Luca ho subito instaurato un ottimo rapporto: è brillante, divertente e ha tantissime storie da raccontare sul mondo dei vip,” ha dichiarato.

D’altra parte, Luca Tommassini ha confessato di aver provato un certo nervosismo all’inizio della sua avventura nel reality. “Accettare di partecipare a un reality non era nei miei piani, ma ho visto questa come un’opportunità per mettermi alla prova. Lavorare con Ilary Blasi, una professionista che stimo e una mia amica di lunga data, e con Francesca, mi ha convinto a intraprendere questo progetto,” ha spiegato. Entrambi gli opinionisti hanno chiarito che non avrebbero mai accettato di partecipare come concorrenti a “The Couple”, citando i loro impegni personali e professionali come motivi principali.

Le coppie in gara e le dinamiche interne

Durante l’intervista, Francesca Barra ha messo in evidenza la coppia che sembra avere maggiori difficoltà nel reality: Laura Maddaloni e Giorgia Villa. Secondo la sua analisi, tra le due concorrenti manca una vera sintonia e complicità. “Il più stratega? Non saprei dirlo: mi pare che qui tutti siano più concentrati sui rapporti che sul montepremi,” ha aggiunto. Anche Luca Tommassini ha concordato con questa valutazione, sottolineando come Laura e Giorgia siano molto diverse e non abbiano ancora trovato un equilibrio.

Tuttavia, Tommassini ha notato che Irma e Lucia Testa sembrano più unite e determinate, ma ha espresso curiosità su come reagiranno alle telecamere sempre accese. Riguardo alla strategia, ha menzionato Antonino Spinalbese, che ha mostrato fin da subito un approccio strategico, ma ha anche affermato di essere aperto a cambiare idea su di lui.

Le sfide di ascolto e il futuro di The Couple

Nonostante l’impegno del cast e dello staff, “The Couple” sta affrontando sfide significative in termini di ascolti. Dopo un avvio tiepido, i dati di ascolto sono in costante calo, e il format è stato giudicato troppo simile al Grande Fratello, che ha recentemente concluso una lunga edizione. Negli ultimi giorni, si sono diffuse voci riguardanti una riunione d’emergenza a Cologno Monzese, con l’obiettivo di affrontare i dati deludenti e valutare la possibilità di una chiusura anticipata del programma.

Il prossimo appuntamento con “The Couple” è fissato per lunedì 28 aprile, in prima serata su Canale 5. In nomination, a rischio eliminazione, ci sono due coppie: quella formata dalle ex veline Elena Barolo e Thais Wiggers e quella composta da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Le otto coppie in gara sono: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, Irma e Lucia Testa, le sportive Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Chi avrà la meglio e rinuncerà al ricco montepremi? La tensione cresce e il pubblico attende con ansia gli sviluppi.

