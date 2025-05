The Couple: Ilary Blasi annuncia l’eliminazione dei Fratelli Mileto al televoto flash del 4 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il reality show “The Couple” continua a sorprendere il pubblico con colpi di scena e sfide avvincenti. Nella quarta puntata, andata in onda domenica 4 maggio 2025, i telespettatori hanno assistito a un televoto flash che ha messo a confronto due coppie di concorrenti. Con la finale sempre più vicina e un montepremi record di 1 milione di euro in palio, la tensione nella casa è palpabile. I fan hanno avuto l’opportunità di esprimere la loro preferenza e salvare una delle coppie in gara.

Il televoto flash e le coppie in sfida

Durante la diretta di domenica, Ilary Blasi ha aperto le votazioni per il televoto flash, invitando il pubblico a scegliere tra Antonino Spinalbese e Andrea da un lato, e i Fratelli Mileto, Danilo e Fabrizio, dall’altro. La competizione si è intensificata, con i fan che si sono mobilitati per sostenere i loro beniamini. La scelta del pubblico è stata cruciale, poiché solo una coppia avrebbe potuto continuare il proprio percorso verso la finale. Il clima di attesa e suspense ha caratterizzato l’intera puntata, con i concorrenti che hanno vissuto momenti di ansia e speranza.

L’eliminazione dei Fratelli Mileto

Al termine del televoto, Ilary Blasi ha comunicato il verdetto, rivelando che la coppia eliminata era quella formata dai Fratelli Mileto. Con un risultato schiacciante, Antonino Spinalbese è stato salvato dal pubblico con il 76,44% delle preferenze. I Fratelli Mileto, nonostante il loro impegno e la loro strategia, non sono riusciti a conquistare il favore del pubblico, risultando così eliminati dal gioco. Questo episodio ha segnato un momento decisivo nel percorso del reality, lasciando i telespettatori con la curiosità di scoprire quali saranno i prossimi sviluppi e chi avrà accesso alla finale.

La reazione del pubblico e delle coppie

La reazione del pubblico è stata immediata e intensa, con i fan di Antonino Spinalbese che hanno festeggiato la sua salvezza. Dall’altra parte, i Fratelli Mileto hanno mostrato grande sportività, accettando la decisione con dignità. Questo tipo di dinamiche emozionali è ciò che rende “The Couple” un programma avvincente, capace di coinvolgere gli spettatori e di creare legami tra i concorrenti e il pubblico. La competizione si fa sempre più serrata, e la prossima puntata promette ulteriori sorprese e sfide.

La quarta puntata di “The Couple” ha dimostrato ancora una volta come il reality possa unire e dividere, creando momenti di grande emozione e tensione. Con la finale all’orizzonte, i telespettatori sono ansiosi di scoprire chi avrà la meglio e porterà a casa il montepremi da 1 milione di euro.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!