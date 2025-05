The Couple: il reality si chiude senza vincitori e con un gesto di solidarietà

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il reality show “The Couple – Una Vittoria Per Due” ha chiuso i battenti in modo inaspettato, lasciando i telespettatori e i partecipanti sorpresi. La diretta su Mediaset Extra è stata interrotta e i concorrenti vip sono stati fatti uscire dalla Casa senza alcun montepremi. Questo finale inaspettato ha suscitato diverse reazioni, ma ha anche portato a una decisione significativa da parte di Mediaset.

La chiusura del programma e il gesto di beneficenza

Mediaset ha annunciato la sospensione del reality con una nota ufficiale, sottolineando che la decisione è stata presa in accordo con Endemol Shine Italy. La rete ha comunicato che, nonostante la chiusura anticipata, l’intero montepremi di un milione di euro sarà devoluto in beneficenza. Questa scelta ha sorpreso molti, poiché nessun concorrente ha potuto beneficiare della somma, ma è stata vista come un gesto di solidarietà verso chi ne ha più bisogno.

La somma raccolta sarà destinata all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, un’importante struttura ospedaliera che si occupa della salute dei bambini. I fondi saranno utilizzati per la realizzazione di un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale, un’iniziativa che rappresenta un significativo passo avanti nel miglioramento dei servizi sanitari per i più piccoli. Questo gesto ha messo in evidenza l’impegno sociale di Mediaset, che ha scelto di chiudere il programma in un modo che potesse avere un impatto positivo sulla comunità.

La reazione del pubblico e i dati di ascolto

Il programma, nonostante le buone intenzioni, ha registrato un calo costante negli ascolti durante le sue quattro puntate. La prima puntata ha attirato 2.234.000 telespettatori, con uno share del 18,55%. Tuttavia, il trend è rapidamente sceso: la seconda puntata ha visto un calo a 1.557.000 spettatori e il 13% di share, mentre la terza ha registrato 1.328.000 telespettatori e il 10,9% di share. Infine, l’ultima puntata ha visto un’ulteriore diminuzione, con soli 951.000 spettatori e il 7,5% di share.

Questi dati indicano una crescente disaffezione del pubblico nei confronti del format, che ha faticato a mantenere l’interesse. La decisione di chiudere il programma potrebbe essere stata influenzata anche da queste statistiche, portando Mediaset a optare per una conclusione che, sebbene inaspettata, ha avuto un risvolto positivo.

Il ruolo di Ilary Blasi e il futuro del format

Ilary Blasi, conduttrice del programma, ha ricevuto un riconoscimento da parte di Mediaset per il suo impegno e la professionalità dimostrati durante il progetto. La sua presenza ha sicuramente contribuito a dare visibilità al programma, ma non è bastata a risollevare gli ascolti. La chiusura di “The Couple” solleva interrogativi sul futuro dei reality show dedicati alle dinamiche di coppia, un genere che ha visto un notevole successo in passato ma che ora sembra affrontare sfide significative.

La decisione di Mediaset di devolvere il montepremi in beneficenza potrebbe rappresentare un nuovo approccio per i reality futuri, dove l’aspetto sociale e solidale potrebbe diventare un elemento centrale. In un’epoca in cui il pubblico è sempre più attento ai temi sociali, questa scelta potrebbe rivelarsi vincente per attrarre un’audience diversa e più consapevole.

