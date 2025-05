The Couple: il reality show di Canale 5 chiude in anticipo a causa di ascolti deludenti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il reality show “The Couple“, trasmesso su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi, sta affrontando una crisi di ascolti che potrebbe portare a una chiusura anticipata. Le coppie partecipanti hanno iniziato a discutere della situazione, rendendosi conto che il programma non sta raggiungendo il successo sperato. Con la quarta puntata andata in onda il 4 maggio, il futuro del format appare incerto.

Ascolti in calo e preoccupazioni tra i concorrenti

L’ultima puntata di “The Couple” ha registrato un ascolto di 951.000 telespettatori, corrispondente a un modesto 7,5% di share. Questo risultato rappresenta un significativo calo rispetto alle aspettative iniziali. Durante il programma, le coppie hanno appreso di una possibile chiusura anticipata, un’informazione che ha suscitato preoccupazione e discussioni tra i concorrenti. Sin dall’inizio, il reality ha avuto difficoltà a decollare, e la rete ha deciso di ridurre il numero di puntate previste.

Ilary Blasi, nel salutare i concorrenti, ha pronunciato una frase che ha fatto scattare campanelli d’allarme: “La finale si avvicina”. Questa affermazione ha alimentato i sospetti che i piani di produzione stessero cambiando. Inizialmente, il programma avrebbe dovuto avere una durata di otto puntate, ma ora sembra che la semifinale andrà in onda già la prossima domenica, seguita dalla finale programmata per la settimana successiva.

Dialoghi tra i concorrenti e la consapevolezza della situazione

Il portale Biccy ha riportato alcuni scambi di battute tra i concorrenti, che hanno iniziato a riflettere sulla possibilità di una chiusura anticipata. Pierangelo ha chiesto se la prossima puntata sarebbe andata in onda di domenica e quanti appuntamenti rimanessero. La sua domanda ha rivelato una certa ansia riguardo al futuro del programma. Stefano ha risposto con tono incerto, suggerendo che il reality potrebbe chiudere una settimana prima del previsto, e ha citato frasi che i produttori hanno usato, come “siamo quasi alla fine”.

Manila ha espresso rassegnazione, affermando che probabilmente avrebbero ricevuto notizie ufficiali durante la diretta della semifinale. Ha anche mostrato dispiacere per l’uscita dei fratelli Mileto, sottolineando che non era stato raccontato nulla di loro. Antonino, infine, ha fatto un calcolo sui giorni rimanenti, evidenziando che ci sarebbero state solo due settimane al massimo prima della conclusione del programma.

Le coppie ancora in gara e le aspettative future

Attualmente, cinque coppie rimangono in gioco nel reality show. Tra queste ci sono Antonino Spinalbese in coppia con Andrea Tabanelli, Benedicta Boccoli con Brigitta Boccoli, Jasmine Carrisi con Pierangelo Greco, Laura Maddaloni con Giorgia Villa e Manila Nazzaro con Stefano Oradei. La situazione attuale riflette una crescente consapevolezza tra i partecipanti riguardo alla possibilità che il programma non stia andando come sperato.

La prossima puntata di “The Couple” è prevista per domenica 12 maggio, sempre in prima serata su Canale 5. Con l’incertezza che circonda il futuro del programma, i telespettatori e i concorrenti attendono di scoprire se ci saranno ulteriori sviluppi o se il sipario calerà prima del previsto.

