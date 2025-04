The Couple: il reality di Canale 5 tra tensioni e ascolti in calo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il reality game “The Couple“, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, sta vivendo momenti di alta tensione. Otto coppie di concorrenti sono costrette a convivere sotto lo stesso tetto, affrontando sfide fisiche e psicologiche, il tutto per conquistare un montepremi di un milione di euro. Con il sogno di realizzare i propri desideri, i partecipanti si trovano a dover gestire non solo le prove del gioco, ma anche le dinamiche interpersonali che si creano all’interno della casa.

La terza puntata: tensione e prime eliminazioni

Oggi, lunedì 21 aprile, andrà in onda la terza puntata di “The Couple“, un episodio che si preannuncia cruciale. La regia di Alessio Pollacci e la conduzione di Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini, promettono di rendere l’atmosfera in studio ancora più calda del solito. In questo episodio, verrà eliminata la prima coppia, un momento che segnerà un cambiamento significativo nel corso del programma. Dopo due puntate caratterizzate da alleanze e conflitti, il format entra nel vivo e le dinamiche di gioco si intensificano.

Il programma ha avuto un avvio promettente, con 2.265.000 spettatori e uno share del 18,68%. Tuttavia, la seconda puntata ha visto un drastico calo, con soli 1.557.000 spettatori e un 13% di share. La concorrenza si fa agguerrita, con Alberto Angela che ha conquistato la serata con “Ulisse, il piacere della scoperta“, raggiungendo 3.040.000 spettatori e un 19,1% di share. Le voci su una possibile chiusura anticipata del reality si fanno sempre più insistenti, con gli autori che valutano se prolungare il programma per cinque o sei puntate. Ilary Blasi dovrà contare sul suo carisma e sulle tensioni tra i concorrenti per cercare di risollevare le sorti di un format che fatica a decollare.

Le dinamiche interne: rivalità e confessioni

All’interno della casa, il clima è teso e le dinamiche tra i concorrenti si fanno sempre più complesse. Giorgia Villa e Antonino Spinalbese, noto hair stylist e ex compagno di Belen Rodriguez, sono al centro di una serie di polemiche. La situazione si è accesa quando Giorgia ha indossato il giubbotto di Antonino, attirando l’attenzione e le provocazioni delle coinquiline. Le domande maliziose delle compagne hanno infastidito Giorgia, che ha cercato di difendersi sottolineando di avere una “persona speciale” fuori dalla casa.

Antonino, dal canto suo, si è rivelato una figura centrale nel gioco, suscitando sia ammirazione che sospetti tra i concorrenti. Ha condiviso momenti di vulnerabilità parlando della sua figlia Luna Marì, esprimendo il desiderio di non avere altri figli, ma di voler una compagna al suo fianco. La rivalità con Pierangelo Greco si fa sempre più evidente, con quest’ultimo che ha messo in dubbio le intenzioni di Antonino, definendolo “furbo e stratega”. Le tensioni aumentano quando Antonino e Andrea Tabanelli decidono di infliggere una penalità a Pierangelo e Jasmine, già in nomination, accentuando ulteriormente le frizioni all’interno della casa.

Le nomination e il meccanismo del gioco

Le nomination di questa settimana vedono due coppie a rischio eliminazione: Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, legati da un’amicizia con sfumature sentimentali, e Elena Barolo e Thais Wiggers, ex veline con un approccio più riservato. Il pubblico ha la possibilità di votare via sms per salvare la coppia preferita, rendendo il gioco ancora più avvincente.

Il meccanismo di “The Couple” ruota attorno alle chiavi, il vero bottino da conquistare. In totale, ci sono 16 chiavi in gioco, ma solo una è vincente. Ogni coppia ha ricevuto due chiavi all’inizio del programma, e il vincitore sarà colui che riuscirà a raccoglierne di più. Le sorelle Boccoli, Brigitta e Benedicta, attualmente guidano la classifica con quattro chiavi, mentre altre coppie, come i fratelli Mileto, si trovano in difficoltà con zero chiavi. La competizione si fa sempre più serrata, e ogni settimana le coppie si sfidano per accaparrarsi le chiavi, aumentando le tensioni e le strategie tra i concorrenti.

“The Couple” continua a essere trasmesso in diretta su Mediaset Extra e in streaming su Mediaset Infinity, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

