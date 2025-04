The Couple: il reality di Canale 5 a rischio chiusura anticipata?

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il reality show “The Couple” di Canale 5 ha debuttato con aspettative elevate, ma i risultati di ascolto hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla sua durata. Nonostante una campagna promozionale significativa, il programma ha registrato un modesto 18,55% di share alla prima puntata, mentre la seconda ha visto un crollo a solo 13%, con 1,5 milioni di telespettatori. Questi dati hanno alimentato voci di una possibile chiusura anticipata, con l’ex firma di TvBlog, Hit, che ha rivelato nella sua newsletter che la finale potrebbe essere anticipata di tre settimane rispetto al previsto.

Ascolti deludenti e rumor sulla chiusura

Il debutto di “The Couple” ha suscitato inizialmente entusiasmo, ma i numeri hanno rapidamente fatto emergere preoccupazioni. Con un calo di cinque punti di share dalla prima alla seconda puntata, il programma ha iniziato a essere messo in discussione. Secondo le indiscrezioni, l’idea di una chiusura anticipata non è più solo un rumor, ma una possibilità concreta. Hit ha sottolineato come il programma, inizialmente previsto per otto puntate, potrebbe concludersi dopo solo cinque. Gli ascolti, infatti, non sembrano promettere un futuro roseo per il reality, costringendo i produttori a riconsiderare la programmazione.

Le coppie e le loro aspettative

Nella serata di ieri, i concorrenti di “The Couple” hanno discusso della loro esperienza all’interno della casa e delle loro aspettative riguardo al momento in cui riabbracceranno i propri cari. Tuttavia, nessuno di loro ha confermato date specifiche per la finale, ad eccezione di Antonino Spinalbese, che ha affermato che il gran finale andrà in onda lunedì 2 giugno. Questa dichiarazione ha sollevato interrogativi: potrebbe significare che non ci sarà una chiusura anticipata, oppure che i concorrenti non sono stati informati di eventuali cambiamenti.

Antonino Spinalbese e il suo contratto

Antonino Spinalbese ha già espresso le sue opinioni sulla durata del programma e sul suo contratto nei primi giorni di permanenza nella casa. Ha rivelato che l’unico motivo per cui avrebbe potuto rifiutare l’offerta era la sua figlia, ma ha accettato di partecipare, convinto che la sua assenza non sarebbe stata prolungata. Inizialmente, gli era stato detto che il programma sarebbe durato sei settimane, ma successivamente ha scoperto che era stato esteso a otto. Nonostante ciò, ha affermato di essere a suo agio con la situazione. Antonino ha anche menzionato che il contratto specifica otto puntate, ma ha chiarito che non è garantito che arrivi in finale. La sua partecipazione è stata motivata anche dal montepremi, ma ha sottolineato che la durata limitata del programma è stata un fattore decisivo per lui.

Il futuro di “The Couple” rimane incerto, con ascolti che non promettono bene e voci di una chiusura anticipata che si fanno sempre più insistenti. I concorrenti, nel frattempo, continuano a vivere la loro esperienza nella casa, ignari di cosa riserverà il futuro per il reality.

