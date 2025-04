The Couple: i concorrenti a rischio eliminazione nella prossima puntata del reality

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il reality show “The Couple” si prepara a tornare in onda su Canale 5 il 28 aprile, dopo una pausa forzata dovuta alla scomparsa di Papa Francesco. In questo contesto, emergono già le prime indiscrezioni riguardo ai concorrenti che potrebbero essere eliminati tramite televoto. I fan del programma sono in attesa di scoprire chi dovrà lasciare la casa e interrompere la propria corsa verso il premio finale di un milione di euro.

La situazione attuale dei concorrenti

Dopo una settimana di pausa, i concorrenti di “The Couple” hanno avuto l’opportunità di rafforzare il loro legame con il pubblico. Tuttavia, secondo le ultime notizie, due di loro sembrano essere in una posizione precaria. Le voci circolate indicano che Elena Barolo e Thais Wiggers potrebbero essere le prime a lasciare il reality, una notizia che non sarà gradita ai loro sostenitori.

Il sito Angolo delle Notizie ha condotto un sondaggio tra i suoi lettori, rivelando che le preferenze degli spettatori sono nettamente a favore di un’altra coppia. Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, infatti, sembrano avere il supporto del pubblico, con il 55% dei voti a loro favore. Questo scenario lascia poco spazio per le due concorrenti a rischio, che si fermerebbero al 45% delle preferenze.

Le dinamiche del televoto

Il televoto è un elemento cruciale in “The Couple”, poiché consente agli spettatori di influenzare direttamente il destino dei concorrenti. Le votazioni sono attualmente aperte e il pubblico ha la possibilità di esprimere la propria opinione fino all’ultimo momento. Questo significa che, nonostante le previsioni attuali, tutto può cambiare in vista della diretta di lunedì 28 aprile.

Il meccanismo del televoto non solo coinvolge i fan, ma crea anche tensione tra i partecipanti, che devono costantemente cercare di conquistare il favore del pubblico. Le strategie di gioco, le interazioni tra i concorrenti e le emozioni che emergono durante le puntate possono influenzare notevolmente le scelte degli spettatori.

Cosa aspettarsi nella prossima puntata

La prossima puntata di “The Couple” promette di essere ricca di colpi di scena e momenti emozionanti. Con la possibilità di eliminazioni in vista, i concorrenti dovranno dimostrare il loro valore e la loro capacità di attrarre il pubblico. La tensione è palpabile e i fan sono ansiosi di scoprire chi avrà la meglio nel televoto.

In attesa della diretta, i sostenitori di Elena Barolo e Thais Wiggers sperano in un cambiamento dell’andamento delle votazioni, mentre quelli di Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco si preparano a festeggiare una possibile salvezza. L’appuntamento è fissato per lunedì 28 aprile, quando il destino dei concorrenti sarà finalmente svelato.

