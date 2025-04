The couple: Elena e Thais in vantaggio, Pierangelo e Jasmine a rischio eliminazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La terza puntata di “The Couple”, in onda stasera su Canale 5, si preannuncia ricca di tensione e colpi di scena. Con la finale che potrebbe essere anticipata al 5 maggio, una delle otto coppie in gara dovrà abbandonare il programma. Dopo le nomination di lunedì scorso, Pierangelo Greco con Jasmine Carrisi ed Elena Barolo con Thais Wiggers si trovano al televoto, e il pubblico è chiamato a esprimere le proprie preferenze. La coppia con il minor numero di voti sarà costretta a lasciare il gioco.

Il televoto e le modalità di voto

Per evitare le problematiche riscontrate in passato con il Grande Fratello, dove le votazioni sono state influenzate da fandom tossici, Endemol e Mediaset hanno implementato nuove regole per “The Couple”. I telespettatori possono esprimere il proprio voto esclusivamente tramite SMS, eliminando la possibilità di votare attraverso l’app o online. Questa scelta è stata adottata per garantire un processo di voto più equo e trasparente. Tuttavia, al momento, non si sono registrati fanclub attivi tra i concorrenti, e il programma non ha riscosso un grande seguito online, con una diretta che riceve pochi commenti su Twitter.

Nonostante la mancanza di un forte supporto sui social, alcuni fan del reality hanno partecipato a sondaggi su siti e forum dedicati, esprimendo le loro preferenze. I risultati indicano che Elena Barolo e Thais Wiggers sono le coppie più votate, suggerendo che Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco potrebbero essere eliminati. Tuttavia, la situazione è incerta, con molti sondaggi che mostrano una quasi parità tra le coppie, lasciando aperta la possibilità di un’imprevista svolta durante la diretta.

Le paure di Pierangelo e le dinamiche del gruppo

Nella serata di ieri, Pierangelo ha condiviso le sue preoccupazioni con Manila Nazzaro e Stefano Oradei, esprimendo il timore di essere eliminato: “Voglio rimanere ragazzi, ho davvero timore che domani sera usciremo io e Jasmine. Mi dispiacerebbe perché comunque è un’avventura che abbiamo iniziato da poco”. Le sue parole rivelano una certa vulnerabilità e il desiderio di continuare l’esperienza nel reality. Oradei ha cercato di rassicurarlo, sottolineando che, nonostante la brevità della loro partecipazione, il gioco può riservare sorprese e che uscire così presto non sarebbe una bella esperienza.

Queste dinamiche tra i concorrenti evidenziano le tensioni e le emozioni che caratterizzano il programma. La paura di essere eliminati e la necessità di mantenere buoni rapporti con gli altri partecipanti sono elementi chiave che influenzano le interazioni all’interno della casa. La competizione si fa sempre più serrata, e ogni decisione può avere un impatto significativo sul destino delle coppie in gara.

L’attesa per la diretta e le aspettative del pubblico

Con l’avvicinarsi della diretta, l’attesa cresce tra i telespettatori. La possibilità di vedere una coppia eliminata aggiunge un ulteriore elemento di suspense alla serata. I fan di “The Couple” sperano di assistere a un colpo di scena, con la possibilità che le preferenze del pubblico possano cambiare all’ultimo minuto. La tensione è palpabile, e il risultato finale del televoto rimane incerto fino all’ultimo istante.

La serata di oggi non è solo un momento di eliminazione, ma anche un’opportunità per le coppie di dimostrare il loro valore e la loro capacità di affrontare le sfide del programma. Con la finale che si avvicina, ogni puntata diventa cruciale per il destino dei concorrenti, rendendo “The Couple” un reality sempre più avvincente e ricco di emozioni.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!