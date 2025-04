“The Couple” di Canale 5: ascolti in calo e possibile chiusura anticipata del reality show

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il reality show “The Couple – Una vittoria per due”, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, sta affrontando una crisi di ascolti che potrebbe portare a una chiusura anticipata. Dopo un avvio promettente, il programma ha visto un significativo calo di telespettatori, spingendo Mediaset a riconsiderare la sua programmazione. In questo contesto, si vocifera di un possibile ritorno de “L’Isola dei Famosi”, che potrebbe occupare lo spazio lasciato libero dal reality in difficoltà.

Un debutto promettente ma un futuro incerto

Lanciato il 7 aprile 2025, “The Couple” si era presentato come uno spin-off del celebre “Grande Fratello”, con otto coppie rinchiuse in una casa, seguite 24 ore su 24 dalle telecamere. La prima puntata ha registrato 2.234.000 telespettatori e uno share del 18,55%, numeri che avevano fatto sperare in un buon successo. Tuttavia, già dalla seconda puntata, gli ascolti hanno mostrato un crollo preoccupante, costringendo Mediaset a valutare una chiusura anticipata del programma, con la finale inizialmente prevista per il 5 maggio.

Le critiche al format non si sono fatte attendere. Molti spettatori hanno sottolineato la somiglianza eccessiva con il “Grande Fratello”, lamentando la mancanza di elementi innovativi che potessero differenziare il nuovo reality. Anche la scelta del cast ha sollevato polemiche, con alcuni concorrenti che non sono riusciti a conquistare il pubblico. Questo scenario ha portato a interrogarsi sulla capacità di Mediaset di mantenere in onda un programma che non riesce a generare l’interesse sperato.

Possibile ritorno de “L’Isola dei Famosi”

In parallelo alla crisi di “The Couple”, si parla di un possibile ritorno de “L’Isola dei Famosi”. Questo reality, anch’esso condotto da Ilary Blasi, potrebbe tornare in onda già a partire da maggio, anticipando la programmazione inizialmente prevista per l’estate. La situazione attuale evidenzia le difficoltà nel proporre nuovi format che riescano a catturare l’interesse del pubblico, in un panorama televisivo sempre più competitivo.

La concorrenza tra i reality show è agguerrita, e solo le proposte più originali e coinvolgenti riescono a emergere. Mediaset si trova quindi di fronte a una sfida importante: rinnovare la propria offerta per soddisfare le aspettative degli spettatori e mantenere alta l’attenzione sul proprio palinsesto. La decisione di riportare in onda “L’Isola dei Famosi” potrebbe rappresentare una strategia per recuperare il pubblico deluso da “The Couple”.

Un destino simile a “La Talpa”?

In origine, “The Couple” doveva articolarsi in otto puntate, con una finale programmata per il 26 maggio. Tuttavia, alla luce degli ascolti deludenti, è lecito chiedersi come Canale 5 possa sostenere il programma per altre sei settimane senza aggravare la situazione. Il rischio di un ridimensionamento è concreto e non sarebbe la prima volta che la rete prende una decisione simile.

Un esempio recente è rappresentato dal reboot de “La Talpa”, condotto da Diletta Leotta, andato in onda lo scorso novembre. Anche in quel caso, le aspettative erano alte, ma i risultati sono stati deludenti: il debutto ha registrato un 14,04% di share, seguito da un secondo crollo al 10,57%. Mediaset ha quindi deciso di intervenire rapidamente, accorpando le ultime puntate in un’unica finale, con una media complessiva ferma al 12,48%.

Attualmente, “The Couple” si trova in una posizione intermedia tra il debutto e il secondo calo de “La Talpa”, con uno share intorno al 13%. Se i numeri dovessero scendere sotto il 12%, la chiusura anticipata del programma potrebbe diventare inevitabile, rendendo la situazione ancora più critica per il futuro del reality.

