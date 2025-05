The Couple: chiusura anticipata e nuove date per la finale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il reality show “The Couple” sta affrontando un periodo difficile, con ascolti in calo che hanno sollevato preoccupazioni sulla sua continuazione. Recenti indiscrezioni suggeriscono che il programma potrebbe chiudere prima del previsto, ma fonti interne a Mediaset hanno chiarito che, nonostante le difficoltà, il format continuerà per un breve periodo. La ragione principale di questa decisione è legata al montepremi di un milione di Euro, che richiede una conclusione formale del percorso delle coppie in gara.

Ascolti in calo e futuro incerto

Negli ultimi giorni, i dati di ascolto di “The Couple” hanno suscitato preoccupazioni tra i dirigenti di Mediaset. L’ultima puntata ha registrato risultati inferiori rispetto ad altre produzioni, come “La Talpa”, portando a speculazioni su una possibile chiusura immediata. Tuttavia, secondo quanto riportato da una fonte vicina all’emittente, il programma non verrà interrotto bruscamente. È stato confermato che le coppie rimarranno in gara per altre due o tre puntate, in modo da garantire una conclusione adeguata al percorso intrapreso.

Il montepremi di un milione di Euro rappresenta un elemento cruciale per il proseguimento del programma. Mediaset ha infatti l’obbligo di portare a termine il format, anche se con una riduzione delle puntate. La situazione attuale ha portato a riflessioni su come il programma possa essere ristrutturato per migliorare gli ascolti, ma per ora le coppie dovranno affrontare le sfide rimanenti.

Cambi di programmazione e nuove date

Nei giorni scorsi, si era parlato di un possibile spostamento di “The Couple” al giovedì. Tuttavia, Mediaset ha deciso di mantenere il programma nella serata della domenica. Questa scelta è stata comunicata ufficialmente, e le coppie in gara sono state informate delle nuove date per la finale, che si terrà l’11 o il 18 maggio. Questo cambiamento ha generato un certo fermento tra i concorrenti, che si sono riuniti per discutere delle novità.

Durante una delle ultime puntate, Pierangelo Greco ha sollevato la questione della programmazione, chiedendo conferma sul fatto che la prossima puntata sarebbe andata in onda di domenica. Stefano Oradei ha risposto con incertezza, suggerendo che la finale potrebbe arrivare prima del previsto. Manila Nazzaro ha espresso il desiderio di avere maggiori informazioni, ipotizzando che il pubblico potrebbe ricevere aggiornamenti direttamente dalla conduttrice Ilary Blasi.

Reazioni dei concorrenti e aspettative

Le reazioni dei concorrenti a queste notizie sono state varie. Alcuni hanno mostrato preoccupazione per la chiusura anticipata, mentre altri hanno espresso la speranza di avere una finale emozionante. Laura Maddaloni ha fatto notare che ci sono stati segnali che indicano una conclusione imminente, mentre Antonino Spinalbese ha suggerito che ci sono solo due settimane rimaste prima della finale.

La tensione tra le coppie è palpabile, e molti concorrenti sembrano essere consapevoli che il tempo a disposizione sta per scadere. La possibilità di un finale anticipato ha portato a un’atmosfera di attesa e curiosità, con i concorrenti che si preparano a dare il massimo nelle ultime sfide. Nonostante le difficoltà, c’è un senso di determinazione nel voler affrontare al meglio le ultime prove, sperando che possano portare a un finale memorabile.

In definitiva, “The Couple” si avvia verso una conclusione che, sebbene anticipata, promette di riservare sorprese e colpi di scena. Con la finale fissata per l’11 o il 18 maggio, il pubblico attende con trepidazione di scoprire come si concluderà il percorso delle coppie in gara.

