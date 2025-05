The Couple chiude i battenti: finale in arrivo dopo ascolti deludenti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il reality show The Couple, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, si avvia verso la conclusione dopo aver registrato un deludente 7,65% di share nell’ultima puntata. La finale è prevista per domenica 11 maggio, ma il programma ha già mostrato segni di crisi sin dal suo esordio, avvenuto solo una settimana dopo l’ultima puntata del Grande Fratello.

La crisi di ascolti di The Couple

Il debutto di The Couple aveva suscitato un certo interesse, con un 18,55% di share e 2 milioni 234 mila telespettatori. Tuttavia, l’effetto curiosità è svanito rapidamente, portando a un costante calo degli ascolti. Per cercare di risollevare la situazione, si era pensato di cambiare la programmazione, spostando il programma dal lunedì alla vigilia dell’Isola dei Famosi, prevista per martedì 6 maggio. Alla fine, si è optato per una trasmissione domenicale, ma il risultato è stato disastroso.

La quarta puntata, andata in onda il 4 maggio, ha visto The Couple scontrarsi con uno speciale di Affari Tuoi, ottenendo solo il 7,65% di share e non riuscendo nemmeno a raggiungere il milione di telespettatori. Questo risultato è considerato estremamente deludente per Canale 5, la rete ammiraglia di Mediaset, e ha portato a una riflessione sulla sostenibilità del programma.

La decisione di chiudere il programma

La chiusura di The Couple era nell’aria da tempo, con la consapevolezza che non si sarebbero raggiunte le otto puntate inizialmente previste. La decisione di interrompere il programma è stata ufficializzata, e i promo che annunciano la finale di domenica 11 maggio come ultima puntata sono già in rotazione. Questo segna un epilogo per un reality che ha faticato a mantenere l’attenzione del pubblico.

La finale si svolgerà con sei delle otto coppie ancora in gara, ma la domanda che molti si pongono è se un programma che ha chiuso per bassi ascolti possa realmente riconoscere un montepremi così elevato, pari a un milione di euro, ai suoi vincitori. La situazione è complessa e suscita interrogativi sul futuro dei reality show in Italia.

La questione del montepremi

Il montepremi di un milione di euro rappresenta un elemento centrale del reality The Couple, ma la sua assegnazione è ora messa in discussione. Con la chiusura anticipata del programma, molti si chiedono se sia giustificato riconoscere una cifra così alta a coppie che hanno partecipato a un format che ha faticato a mantenere l’interesse del pubblico.

La finale di domenica prossima sarà cruciale non solo per determinare i vincitori, ma anche per capire come il pubblico reagirà a questo epilogo. Non è la prima volta che un reality show chiude i battenti per ascolti insufficienti; anche La Talpa ha subito lo stesso destino lo scorso inverno. La situazione attuale di The Couple potrebbe rappresentare un campanello d’allarme per i produttori di contenuti televisivi, che devono fare i conti con un pubblico sempre più esigente e con una concorrenza agguerrita.

