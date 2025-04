The couple: chi tra Jasmine e Pierangelo o Elena e Thais lascerà il reality?

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La scomparsa di Papa Francesco ha portato alla cancellazione della puntata di “The Couple” prevista per lunedì scorso, ma il reality condotto da Ilary Blasi tornerà stasera con il suo terzo appuntamento. In questa edizione, le coppie in nomination sono Thais Wiggers ed Elena Barolo, con 5 punti, e Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi, con 3 punti. Una di queste coppie dovrà abbandonare la casa, perdendo così l’opportunità di vincere il montepremi di un milione di euro.

Le chiavi del destino

La coppia eliminata avrà il compito di cedere le chiavi in suo possesso a un’altra coppia. Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco hanno condiviso le loro riflessioni riguardo a questa scelta: “Abbiamo dovuto decidere a chi lasciare le nostre chiavi. È stata una decisione difficile, ma alla fine abbiamo optato per Danilo e Fabrizio, che non hanno chiavi. Volevamo fare questo gesto perché con loro non eravamo partiti nel migliore dei modi. La seconda coppia a cui abbiamo deciso di cedere la chiave è quella formata da Laura e Giorgia, a cui vogliamo molto bene e che ci sono state vicine”.

Dall’altra parte, Elena Barolo e Thais Wiggers hanno espresso le loro considerazioni sulla scelta delle chiavi: “Anche per noi è stata una decisione complicata. Giochiamo in modo corretto e abbiamo deciso di dare la prima chiave ai fratelli Mileto, che non hanno chiavi, mentre tutti gli altri sono a due o tre. Per la seconda coppia abbiamo discusso a lungo, ma alla fine abbiamo scelto Antonino e Andrea”.

La tensione dei sondaggi

La domanda che tutti si pongono è: chi sarà eliminato stasera? Nella settimana precedente all’annuncio della puntata cancellata, i sondaggi indicavano un sostanziale pareggio tra le due coppie in nomination. Tuttavia, nei giorni successivi, il distacco si è fatto evidente. Secondo le rilevazioni sui vari siti, forum e pagine social dedicate a “The Couple“, sembra che Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco siano i favoriti per lasciare il reality.

Le due ex veline di Striscia la Notizia, Elena e Thais, sembrano essere al sicuro. Questo potrebbe indicare che i fan di Amanda Lecciso non hanno sostenuto la nipote dell’ex gieffina, nonostante all’interno della casa ci fosse una certa sicurezza: “Voi due state tranquilli, tu avevi la zia qui dentro poche settimane fa”, avevano affermato i concorrenti.

L’attesa per la puntata

Con l’andamento dei sondaggi e le scelte delle coppie, l’attesa per la puntata di stasera è palpabile. I fan del programma sono curiosi di scoprire quale coppia dovrà abbandonare la casa e come si evolveranno le dinamiche all’interno del reality. La tensione è alta e le emozioni promettono di essere forti, mentre i concorrenti si preparano a vivere un’altra serata di sfide e sorprese.

